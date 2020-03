Miguel Bosé s'acomiada de la seva mare al ritme de la seva cançó 'Te amaré'

Miguel Bosé ha homenatjat la seva mare, Lucia Bosè, a través de les xarxes socials, on moltes altres persones conegudes han mostrat també els seus respectes a la desapareguda actriu, morta ahir per una pneumònia. Miguel, el fill més conegut de la italiana, li ha dedicat un emotiu vídeo que ha compartit entre els seus milers de seguidors en el qual sona un fragment d'un directe de la seva cançó Te amaré, potser un dels seus hits més melòdics.

Acompanyen la música unes imatges d'una visita d'ells dos a la Casa Blava de Frida Kahlo i Diego Rivera, a Ciutat de Mèxic. L'etiqueta #mami i un cor de color blau són els dos elements del text que ha escrit el cantant per acomiadar-se de la seva mare, que ha traspassat als 89 anys i que durant els últims anys de la seva vida va tenir el color blau del cabell com a senya d'identitat.

Les imatges, gravades al gener del 2019, no han sigut les úniques que el cantant ha dedicat a la seva mare. La primera menció que li feia era per anunciar la seva mort i escrivia que la veterana actriu ja estava "en el millor dels llocs". En una de posterior escrivia: "Et portem dins el cor, estimada Mami. Un petó de tota la família sencera".