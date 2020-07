El cantant Miguel Bosé ha denunciat que Twitter li ha bloquejat el compte en aquesta xarxa social per un missatge que havia publicat sobre un medicament suposadament efectiu contra el covid-19. A través de Facebook i d'Instagram ha denunciat “censura” i ha criticat que no es permet “diferir” ni “pensar d’una altra manera” en una xarxa social que li recorda un "règim que va conèixer a l’adolescència”.

En el seu missatge de queixa, l’intèrpret de Don Diablo explica que en el missatge “censurat” felicitava el govern de Bolívia per, suposadament, aprovar l’ús del diòxid de clor com a tractament útil contra el coronavirus. Twitter, però, ha observat que aquestes paraules eren contràries al que el ministeri de Salut de Bolívia havia escrit, de manera que li va esborrar el text i li va bloquejar el perfil perquè no escampés més informacions falses.

651x782 Miguel Bosé denuncia “censura” després de difondre informació falsa sobre el coronavirus Miguel Bosé denuncia “censura” després de difondre informació falsa sobre el coronavirus