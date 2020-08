Miguel Bosé matisa el seu discurs sobre el coronavirus: "El bitxo existeix i ha matat molta gent"

Després d'animar els ciutadans a assistir a la manifestació contra les mesures adoptades pel govern espanyol per aturar el covid-19, el cantant Miguel Bosé ha volgut matisar el seu discurs sobre el virus. En un vídeo publicat al seu Instagram, l'intèrpret d' Amante bandido assegura que ell mai ha negat l'existència del covid-19. "S'ha dit que jo he dit que el bitxo no existeix. No és cert. El bitxo existeix i ha matat molta gent", assegura en el vídeo, tot i que manté que en aquest moment la força del coronavirus està disminuint.

"Als mesos de març i abril d'aquest any va matar molta gent. Els nostres avis i també persones amb patologies prèvies, perquè el seu sistema immunològic està molt debilitat. Va ser devastador", diu en un vídeo en què el cantant sorprèn per la seva afonia i la seva gran gestualitat.

Bosé també defensa que sempre que ha opinat sobre el coronavirus ho ha fet tenint en compte les dades oficials i anima els seus seguidors a buscar més d'una font a l'hora d'informar-se.

En el vídeo, Bosé també assegura, sospirant i plegant els braços teatralment, que Twitter l'ha "castigat" durant una setmana sense poder tenir accés a la xarxa social. Twitter li hauria bloquejat el compte pels seus comentaris de suport a la manifestació de Madrid a la qual, finalment, ell no va assistir. No és la primera vegada que el cantant es queixa d'una suposada censura per part de la xarxa social: al juliol va assegurar que Twitter li havia bloquejat el compte per haver publicat un missatge s obre un medicament suposadament efectiu contra el covid-19

Bosé està passant l'estiu a la seva casa de Somosaguas, a les afores de Madrid, però no es va desplaçar al centre de la ciutat per donar suport als que, com ell, consideren que utilitzar mascareta posa en perill les seves llibertats personals.