Miley Cyrus es defensa: "El meu matrimoni no s'ha acabat per una infidelitat"

Després que es fes públic que Liam Hemsworth ha demanat el divorci oficialment, Miley Cyrus ha utilitzat les xarxes per defensar-se d'aquells que l'acusen d'haver enganyat el seu marit. En un llarg fil de Twitter, la cantant, amb to indignat, dona la seva versió sobre el final de la relació. "Puc admetre moltes coses, però em nego a admetre que el meu matrimoni s'hagi acabat per una infidelitat", ha assegurat.

"Puc acceptar que la vida que he escollit significa que haig de viure completament transparent als meus fans, als quals adoro, i al públic el 100% del temps. El que no accepto és que es digui que he mentit per encobrir una immoralitat que no he comès. No tinc res a amagar", ha explicat la cantant de 'Wrecking ball'. Cyrus fa referència als rumors que asseguraven que el seu matrimoni s'havia acabat perquè havia enganyat Liam Hemsworth amb la 'influencer' Kaitlynn Carter, amb qui ha estat de vacances a Itàlia.

El matrimoni de Hemsworth i Cyrus ha durat només vuit mesos, tot i que la seva relació va començar fa una dècada i ha estat plena d'alts i baixos. En el seu fil de Twitter, la cantant defensa que quan es van reconciliar i van decidir casar-se estava totalment compromesa amb la relació. A més, afegeix que, malgrat la ruptura, sempre estimarà el seu exmarit. "Ho he dit abans i continua sent veritat, estimo el Liam i sempre l'estimaré", remata.

La cantant explica que, tot i que segueix sentint estima per Hemsworth, ha pres "la decisió saludable de deixar enrere una vida anterior". "Estic més saludable i feliç del que he estat en molt de temps", escriu Cyrus, que es defensa dient que mai ha sigut una mentidera.

En el fil, Cyrus reconeix que ha tingut comportaments provocadors en el passat, però assegura que ara mateix es troba en una edat de maduresa. "No soc perfecta, no ho vull ser, és avorrit. He crescut davant vostre, però l'important és que he madurat".