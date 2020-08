Miley Cyrus estrena música i solteria

Nova etapa per a Miley Cyrus. La cantant, de 27 anys, ha estrenat nou tema, Midnight sky, amb un videoclip dirigit per ella mateixa. La sortida del seu nou single coincideix amb la noticia que hauria tallat amb qui fins ara era la seva parella, el també cantant Cody Simpson.

En un Instagram Live recent, Cyrus va assegurar que tant ella com qui seria la seva exparella estaven dedicant un temps a "treballar en ells mateixos". Tot i així, la cantant ha remarcat que, després de 10 anys d'amistat, no hauria de sorprendre ningú que malgrat la ruptura se'ls pugui veure junts compartint estones. Cyrus i Simpson es van conèixer a través d'un amic en comú, Patrick Schwarzenegger.

La vida sentimental de Miley Cyrus ha estat bastant moguda en els últims temps, especialment després de la seva separació de Liam Hemsworth, de qui es va divorciar fa just un any. De fet, algunes publicacions nord-americanes asseguren que la nova cançó de Cyrus és una reflexió sobre les seves últimes relacions sentimentals, i que parla especialment de la ruptura amb Hemsworth, amb qui va viure deu anys d'alts i baixos i va estar casada vuit mesos, i del temps que va passar amb Kaitlynn Carter. La relació entre Cyrus i Carter va començar just després de la separació de Hemsworth i es va fer pública l'agost de l'any passat arran d'unes fotografies de totes dues passant uns dies de vacances al llac de Como, a Itàlia.

La cançó també remarca les ganes de Cyrus de ser lliure amb versos com "Vaig néixer per córrer, no pertanyo a ningú. Oh no, no necessito que m'estimis".