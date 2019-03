Els fills de Victoria i David Beckham comencen la carrera de famós des de ben petits fent parlar els mitjans gràcies a les seves relacions personals. Mentre Brooklyn Beckham, el gran dels quatre fills del matrimoni anglès, acaba pràcticament de començar una relació amb la model Hana Cross, ara el seu germà Romeo –de 16 anys– ha començat a sortir amb l'actriu Millie Bobby Brown, coneguda per la sèrie 'Stranger things'.

651x366 L'actriu Millie Bobby Brown comença a sortir amb un fill dels Beckham / INSTAGRAM L'actriu Millie Bobby Brown comença a sortir amb un fill dels Beckham / INSTAGRAM

Segons 'The Sun', l'artista i el petit exfutbolista –i que va desfilar per a Burberry amb només onze anys– dels Beckham van començar a la gala del 70è aniversari de l'Unicef, el 2016. La publicació assenyala que llavors es van fer amics però que no ha sigut fins ara quan la cosa ha anat més enllà. Per a Romeo es tracta de la primera parella que transcendeix públicament. Per a ella, en canvi, és la segona. L'estiu del 2018, va deixar-ho amb el cantant Jacob Sartorius, tal com van explicar diversos mitjans.