L'ex Miss Univers Alicia Machado denuncia l'assassinat del seu germà després d'un any segrestat

L'ex Miss Univers Alicia Machado

L'actriu veneçolana Alicia Machado, guanyadora del concurs Miss Univers el 1996, reclama que es faci justícia i s'aclareixi "el vil i cruel assassinat" del seu germà petit, Arturo, les restes del qual van aparèixer divendres després d'estar "segrestat" prop d'un any. En un missatge al seu compte d'Instagram, l'exreina de la bellesa indica que el seu germà, Arturo Machado Zambrano, va ser segrestat a finals de l'any 2019 i des de llavors no en van saber res fins divendres, quan els van notificar que les seves "restes havien sigut identificades".

Machado, que viu als Estats Units des de fa anys, diu que espera que la justícia aclareixi l'assassinat del seu germà i lamenta que "per prudència sobre el cas" no pot oferir més detalls sobre els fets. "Demano el màxim respecte i intimitat en aquests moments tan difícils i agraeixo la consideració que sempre m'han tingut", conclou l'actriu, cantant i empresària.

El difunt és germà per part de pare, que el va tenir després del divorci de la mare de l'actriu. "Ara ets amb el pare, amor meu. La teva germana gran. Et tindré present sempre en el meu cor com el més sincer amor de germà", va escriure l'artista hores després d'haver rebut la mala notícia. Així mateix, Machado va revelar que el segrest havia tingut lloc a la ciutat veneçolana de Maracay, situada a 119 quilòmetres a l'oest de Caracas.

Segons dades de l'Observatori Veneçolà de Violència, un 60% de les morts al país sud-americà el 2019 van ser producte d'actes violents, dels quals van ser víctimes més de 16.000 persones. L'assassinat del germà d'Alicia Machado recorda la mort de l'actriu i ex Miss Veneçuela Mónica Spear, que va ser abatuda a trets al gener del 2014 durant un assalt.