Mor als 24 anys l'actor Disney Sebastián Athié

L'actor i cantant de la factoria Disney Sebastián Athié ha mort als 24 anys de manera inesperada, segons han confirmat des de l'Associació Nacional d'Intèrprets del seu país natal, Mèxic, i també a través del compte oficial de Disney Channel per a Llatinoamèrica. "Lamentem la mort de Sebastián Athié i el recordarem sempre pel seu talent, companyonia, professionalisme i, abans que res, enorme cor. Acompanyem la seva família, amics i fans en el seu comiat", diuen en el seu comunicat els segons.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Sebastián Athié.



Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/6FbVxePkf3 — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) July 4, 2020

Athié va saltar a la fama el 2017 pel seu paper a la sèrie de Disney O11CE, on va interpretar durant tres temporades Lorenzo Guevara. També va participar a la sèrie La Rosa de Guadalupe. Després va fer el salt a la música: va treure dos senzills al mercat i va ser l'encarregat de cantar l'himne nacional mexicà en un partit amistós entre Mèxic i l'Argentina. La fama de l'actor anava en augment, igual que els seus seguidors a les xarxes socials, on era molt actiu i on tenia més de 200.000 seguidors. Divendres el jove encara va compartir imatges i missatges al seu perfil.

La sobtada mort de l'artista, de la qual encara no es coneixen els motius, ja ha fet que molts personatges coneguts n'hagin parlat. Entre aquests, un dels primers ha estat el presentador argentí Santiago Stieben, amb qui va compartir moltes hores de rodatge a O11CE. "Estic molt trist, de veritat. He dubtat molt abans de fer aquest vídeo. Però sento que vull compartir amb tots l'afecte que et tinc. La meva abraçada a la teva família, els meus millors records amb tu sempre", diu Stieben.