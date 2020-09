260x366 Mor Jackie Stallone, mare de Sylvester Stallone i una celebritat per ella mateixa / INSTAGRAM Mor Jackie Stallone, mare de Sylvester Stallone i una celebritat per ella mateixa / INSTAGRAM

La mare de l'actor Sylvester Stallone va morir ahir dilluns, segons ha informat l'altre fill i germà de l'actor, Frank Stallone. Jackie Stallone, que tenia 98 anys, era una celebritat popular per ella mateixa als EUA i també al Regne Unit, al marge de la fama del seu fill, cosa que ha quedat clara per la gran quantitat de mitjans diversos que han ressenyat la seva mort, des de Variety a TMZ. Era coneguda perquè practicava l'astrologia, es considerava futuròloga i va ser una de les primeres a aparèixer al primer programa de lluita lliure femenina, Gorgeous ladies of wrestling, més conegut com a GLOW, dels anys 80. De fet, molt abans ja havia sigut la primera dona que va tenir un programa de gimnàstica a la televisió a Washington, i amb només 16 anys ja s'havia escapat de casa per treballar de trapezista en un circ. A més, al cap dels anys també va formar part de Celebrity Big Brother al Regne Unit, on va coincidir amb la seva exjove Brigitte Nielsen.

A més de ser la mare de Frank i Sylvester Stallone, a qui va tenir amb el seu primer marit –el perruquer italoamericà Jack Stallone–, també va ser mare de la ja desapareguda actriu Toni Ann D'Alto, nascuda del matrimoni amb el seu segon marit. "Era una dona extraordinària que feia exercici cada dia, plena de coratge i sense por. Va morir mentre dormia, com ella volia", explicava a les xarxes socials el seu fill Frank.

"Era difícil no caure-li bé, era una persona molt excèntrica i extravagant", n'explica el fill, que recorda que havia nascut el 29 de novembre del 1921 a Washington DC. "Va viure la llei seca, la Gran Depressió i la Segona Guerra Mundial. Parlava amb ella durant hores sobre els anys 20, 30 i 40. Era una lliçó d'història", afegeix Frank Stallone. "La seva ment estava tan esmolada com una navalla fins al dia en què va morir", celebra, i afegeix: "El meu germà Sylvester la va cuidar com una reina durant tota la seva vida".