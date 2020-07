Mor Kansai Yamamoto, el dissenyador més icònic de David Bowie

El dissenyador japonès Kansai Yamamoto, conegut per vestir el músic britànic David Bowie, ha mort als 76 anys després de ser diagnosticat de leucèmia, segons ha informat aquest dilluns la seva filla, l'actriu Mirai Yamamoto. "El 21 de juliol el meu pare, Kansai Yamamoto, va morir a l'edat de 76 anys. Va deixar aquest món en pau, envoltat dels seus éssers estimats", ha informat Yamamoto a través d'una publicació al seu perfil de la xarxa social Instagram, en la qual dedica un sentit adeu al seu progenitor.

Yamamoto va néixer a Yokohama (al sud de Tòquio) el 1944, però es va criar a la ciutat de Gifu, al centre/oest del país. Va cursar enginyeria civil i anglès a la Universitat Nihon i va ser deixeble de reconeguts dissenyadors, com Junko Koshino. El 1971, amb 27 anys, es va convertir en el primer japonès a fer una desfilada de moda a Londres, i el 1975 va debutar a París. La fama internacional de Yamamoto creixeria després de fer-se amic del camaleònic Bowie, per a qui dissenyaria alguna de les seves peces més recordades durant les gires dels àlbums The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars i Aladdin Sane als anys 70. Posteriorment, també va vestir altres artistes com Elton John i Stevie Wonder.

Els dissenys de Yamamoto es caracteritzen per la barreja d'elements tradicionals orientals (molt influenciats pel kabuki) i un caràcter marcadament excèntric i avantguardista. El 1993, amb la seva faceta com a dissenyador consolidat, el japonès es va embarcar en creacions multidisciplinàries. Aquell any va organitzar a la plaça Roja de Moscou el seu primer espectacle, Super Shows, que més tard realitzaria al Vietnam (1995), l'Índia (1997) i el Japó (2000). El 2015 va produir un esdeveniment que va abastar tot el que havia construït al llarg de la seva carrera, The Nippon Genki Project: Super Energy!, que organitzaria en múltiples ocasions en anys posteriors.

Yamamoto també va ser el dissenyador del tren Skyliner, que circula des del 2010 i connecta l'aeroport de Narita amb el centre de Tòquio. A més, també es va involucrar en la fallida candidatura olímpica de Tòquio 2016 amb un esdeveniment celebrat el setembre del 2009 i denominat Katsuzo.

El japonès va seguir treballant fins que aquest febrer li va ser diagnosticada una leucèmia mieloide aguda i va ser hospitalitzat. "Als meus ulls, el meu pare no era només l'ànima eclèctica i enèrgica que coneixia el món, sinó algú que també era considerat, bondadós i afectuós. [...] Veia els reptes com a oportunitats per a l'autodesenvolupament i sempre va creure en dies més brillants per al futur", ha escrit la seva filla en el seu missatge de comiat.