Mor Pat Quinn, cocreador del repte 'Ice bucket challenge', que va recaptar 220 milions de dòlars contra l'ELA

260x366 Pat Quinn, cofundador del repte de l''Ice Bucket Challenge' / INSTAGRAM Pat Quinn, cofundador del repte de l''Ice Bucket Challenge' / INSTAGRAM

El cocreador del popular desafiament de la galleda plena de glaçons – Ice bucket challenge, en anglès, idioma en el qual es va popularitzar a les xarxes–, que va portar milions de persones a acceptar-lo per una bona causa, va morir aquest diumenge a Nova York a causa de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) que patia, coneguda com la malaltia de Lou Gehrig, segons ha informat la cadena nord-americana ABC. Quinn, de 37 anys, i Pete Frates, que ja va morir també per ELA l'any passat als 34 anys, van començar el desafiament per recaptar diners per a la investigació i la sensibilització contra aquesta malaltia.

El 2014, milions de persones arreu del món, entre ells molts famosos, van gravar vídeos en què se'ls llançava al cap una galleda d'aigua amb glaçons i els van publicar a les xarxes socials alhora que animaven directament altres persones a fer el mateix. Com a resultat, el moviment va recaptar 220 milions de dòlars, el que va fer possible un impuls a la investigació i el desenvolupament de nous tractaments per a la malaltia, que fins ara no té cura.

L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta el cervell i la medul·la espinal i provoca una paràlisi progressiva. El 20 de novembre Quinn va publicar un missatge al seu compte de Twitter des de l'hospital: "Una nova manera de viure després de la traqueotomia, però és viure i tinc coses a fer! L'última vegada que vaig sortir de l'hospital vaig tornar l'endemà amb pneumònia".