Mor als 98 anys Pierre Cardin, l'inventor del 'prèt-âporter'

Un dels grans noms de tots els temps del món de la moda ha mort avui als 98 anys. Es tracta de Pierre Cardin, un pioner que va revolucionar àmpliament el sector i que va ser un gran nom de la creació però també de la indústria. Avançat indiscutible del prêt-à-porter, Cardin havia nascut a Itàlia però estava instal·lat a París des del 1945.

El creador ha mort avui mateix als 98 anys d'edat, segons ha anunciat la seva família als mitjans francesos. L'estilista ha mort a l'hospital nord-americà de Neuilly, als afores de la capital francesa. Cardin, home de negocis que va crear un empori amb el seu nom, va participar amb André Courrèges i Paco Rabanne en la renovació de l'alta costura francesa en el període de postguerra i va seguir al llarg de la seva trajectòria les creacions futuristes. Fins al moment de la seva mort encara seguia en actiu.

651x366 Dissenys de Cardin en una exposició / Jonathan Dorado / Brooklyn Museum Dissenys de Cardin en una exposició / Jonathan Dorado / Brooklyn Museum

Nascut el 1922 a la petita localitat de Sant'Andrea di Barbarana, prop de Venècia, en el si d'una família d'agricultors que va emigrar a França fugint del feixisme, va començar a la moda als 14 anys, a la localitat francesa de Saint Étienne, com a assistent d'un sastre. El 1944, va començar a treballar en la llavors cèlebre firma Paquin, a París, on va dibuixar el vestuari i les màscares de la pel·lícula de Jean Cocteau La bella i la bèstia. A la capital va passar per algunes de les firmes més respectades de la moda a la primera meitat de segle XX, com Schiaparelli, nom per excel·lència dels surrealistes, i Christian Dior, que acabava d'obrir la seva botiga per aquell temps.

Al costat de Dior, Cardin va presumir sempre d'haver participat en la creació del vestit jaqueta que es convertiria en l'emblema de la firma i que va donar forma al famós New Look, ajustat a la cintura i voluminós a la falda. El 1950, després d'aquesta experiència, va crear la seva pròpia marca que va batejar amb el seu nom i que va ser crucial en la revolució que va viure la indústria en la segona meitat de segle XX, quan la roba a mida va donar lloc a les produccions en cadena, l'anomenat prêt-à-porter, molt més accessible que l'alta costura.

651x366 Pierre Cardin envoltat per diverses creacions seves / EFE Pierre Cardin envoltat per diverses creacions seves / EFE

Cardin ha mantingut fins la fi dels seus dies el seu caràcter empresarial i el seu amor per la moda, en un estil que encara que molts titllen ara de passat, representava per al dissenyador i els seus seguidors creacions atemporals. Ell mateix qüestionava en una entrevista el "perill" que la moda produeixi sense parar i defensava el seu estil. "Tinc un estil reconeixible, aquesta és la meva signatura. No es pot dir el mateix d'altres" dissenyadors, deia.