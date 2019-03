Mor la filla de Pilar Abel, la vident que deia ser filla de Dalí

Elisabeth Martín, filla de Pilar Abel, va ser trobada morta ahir a la plaça Calvet i Rubalcaba de Girona després de patir una aturada cardíaca, tal com informen diversos mitjans. La dona, de només 39 anys, era filla de Pilar Abel, la vident de Figueres que defensava que era filla de Salvador Dalí.

Els Mossos van rebre l'avís que hi havia una dona inconscient al banc a primera hora del matí, i en l'estudi posterior no van trobar signes de violència en el cos sense vida de la filla de Pilar Abel. Els serveis d'emergència no van poder fer-hi res perquè quan van arribar al lloc la dona ja havia mort. Les restes mortals de la difunta van ser al tanatori local de Figueres, a l'Alt Empordà, fins ahir a la tarda, quan va ser traslladada al cementiri de Figueres.

Pilar Abel va fer-se molt coneguda quan va aconseguir que s'admetés la seva demanda de paternitat a Salvador Dalí, amb qui argumentava que la seva mare havia mantingut relacions durant un període que coincidia amb la seva data de naixement. Després de l'exhumació, les mostres d'ADN del pintor figuerenc i les de la demandant no van coincidir i Abel va ser condemnada a pagar les costes judicials del procés i també de l'exhumació.