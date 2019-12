Mor la germana de George Michael tres anys després d’ell

Melanie Panayiotou, la germana del cantant George Michael, va morir el dia de Nadal, coincidint exactament amb el tercer aniversari de la defunció del músic, que va tenir lloc el 25 de desembre del 2016. Panayiotou, que treballava com a perruquera, tenia 55 anys i, segons la premsa britànica, el seu cos el va trobar la seva germana gran, Yioda, a casa seva, al barri londinenc de Hampstead. La policia ha explicat que va rebre una trucada del servei d’ambulàncies a les 19.35 h per un cas de “mort sobtada”, i assegura que ho està tractant com una mort natural, tot i que encara està a l’espera del preceptiu informe forense.

George Michael (el nom real del qual era Georgios Kyriacos Panayiotou) va morir també a casa seva, amb 53 anys i, segons va determinar mesos després l’autòpsia, per causes naturals. Precisament dilluns Melanie i la resta de la seva família van emetre un comunicat per agrair als fans del músic que el seguissin recordant.