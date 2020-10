Mor una 'influencer' mexicana mentre simulava un segrest per a TikTok

260x366 La 'influencer' mexicana Areline Martínez, morta mentre simulava un segrest per al seu TikTok / INSTAGRAM La 'influencer' mexicana Areline Martínez, morta mentre simulava un segrest per al seu TikTok / INSTAGRAM

La influencer mexicana Areline Martínez va perdre la vida el cap de setmana passat després de rebre un tret al cap. Els fets es van produir quan enregistrava amb un grup d'amics un fals segrest per publicar-lo després al seu perfil de TikTok, on pretenia fer broma i generar expectació amb el fictici segrest. La jove, de 21 anys, va rebre el tret després que dos amics la lliguessin de peus i mans per fingir el segrest, segons la informació que ha divulgat fins ara la Fiscalia General de l'Estat de Chihuahua. Els dos amics amb qui fingia el segrest haurien fugit del lloc on estaven gravant l'escena després d'accionar un d'ells i de manera suposadament accidental –això encara s'està investigant– l'arma del calibre 45 que utilitzaven com a attrezzo.

Hores després dels fets, el cos de la jove sense vida va ser trobat en un domicili que no s'ha especificat. No obstant això, gràcies a diverses publicacions fetes pels membres del grup d'amics prèviament a les xarxes socials, la majoria han estat identificats en el transcurs de la investigació. De fet, a les xarxes encara queden alguns dels vídeos que havien gravat prèviament els amics de Martínez que hi eren presents.

Mitjans locals informen que, després del tret, els amics van fugir del lloc amb un Jeep Cherokee. "S'han identificat almenys 10 persones que van estar presents en la suposada gravació. També estan identificats els que van accionar l'arma", han indicat les autoritats sobre l'homicidi de Martínez, que en el moment en què va perdre la vida estava lligada de mans i peus i amb una bena als ulls.

El seu cas està sent investigat per la Fiscalia Especialitzada en Atenció a Dones i als presumptes autors se'ls imputaria el càrrec d'homicidi imprudent. La influencer, que estava a punt de fer 22 anys, era mare d'una criatura. Amb l'eclosió de les xarxes socials, han sigut molts els accidents dels quals es té constància per voler aconseguir o recrear imatges i vídeos més impactants per atreure més audiència.