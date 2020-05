El Museu Metropolità de Nova York anuncia que no celebrarà la Met Gala del 2020

El Museu Metropolità de Nova York, conegut popularment com el Met, una de les institucions culturals més importants del món, ha anunciat que té previst obrir les seves portes a mitjans d'agost, "o potser unes setmanes més tard", i que queda definitivament cancel·lada la Met Gala d'aquest any, que fins ara havia posposat indefinidament. "Inicialment, els dies i les hores d'obertura del Met probablement es veuran reduïts, i, donada la necessitat de proveir un ambient que respecti el distanciament social, el museu no celebrarà tours, concerts ni esdeveniments durant la resta del 2020, ha explicat el museu en una nota recollida per l'agència Efe.

S'espera que el museu torni a les seves activitats normals el 2021, moment en què també esperen poder celebrar el seu 150è aniversari, efemèride que es complia aquest any i que la institució pretenia commemorar amb la inauguració de l'exposició Making the Met, que estava prevista per a pocs dies després que Nova York posés en marxa les mesures per evitar la propagació del coronavirus. "El Met ha passat per moltes coses en els seus 150 anys i avui continua sent una llum d'esperança per al futur. Aquest museu també és un profund record de la fortalesa de l'esperit humà i del poder que té l'art per consolar, inspirar i unir comunitats", han expressat des del museu en la mencionada nota.

Pel que fa a la cancel·lació definitiva, "a causa de la crisi de salut mundial", de la Met Gala del 2020, l'esdeveniment de moda més esperat de l'any inicialment s'havia de celebrar el 4 de maig i havia estat posposat sense donar una nova data. La Met Gala, que en aquesta edició tenia l'objectiu de repassar segle i mig de moda amb la temàtica About Time: Fashion and Duration, s'utilitza anualment per recaptar fons per finançar l'Institut del Vestit; l'any passat va aconseguir recollir, segons la revista Vogue, uns 15 milions de dòlars.

Tot i que la Met Gala no se celebri, sí que es podrà veure l'exposició que normalment s'inaugura paral·lelament al luxós esdeveniment, i que en aquesta ocasió obrirà les portes des del 29 d'octubre fins al 7 de febrer del 2021. El Met s'autodenomina el museu més gran del món, tant en termes físics, amb 186.000 metres quadrats, com en termes financers, ja que compta amb un pressupost anual de 320 milions de dòlars, mentre que acostuma a rebre més de 7 milions de visitants a l'any.