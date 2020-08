Neix Kai, el primer fill d'Ona Carbonell

Ona Carbonell ja és mare. La nadadora va fer pública la notícia dimarts pujant a Instagram una fotografia del seu fill, que ha rebut el nom de Kai. A la imatge es pot veure un pla curt de la seva mà i la del pare, l'exgimnasta Pablo Ibáñez, agafant la del nadó. “Benvingut al món, Kai”, diu el text que acompanya la fotografia. Ona Carbonell també va voler donar les gràcies als equips mèdics que la van atendre durant els mesos de l’embaràs i el part: “Vull agrair enormement la cura, la professionalitat i la gran feina a l’Hospital Can Ruti de Badalona”. També està agraïda “a la clínica Riera Bartra", a la seva ginecòloga i al seu equip "de tota la vida", que l’han acompanyat "en aquest bonic viatge". "Ens hem sentit molt cuidats en tot moment”, afegeix.

La notícia del naixement del fill d’Ona Carbonell i Pablo Ibáñez va rebre més de 18.000 "M’agrada" en poques hores, i una de les primeres a felicitar la campiona olímpica va ser la també nadadora Laura Augé. També li van enviar missatges d’enhorabona les actrius Dafne Fernández i Andrea Duro, l’actor i presentador Santi Millán, els periodistes Jordi Basté i Joan Vehils i la model Martina Klein. Kai és un nom mitx d’origen hawaià i vol dir 'mar' o 'oceà', i també existeix en altres llengües.

Ona Carbonell va fer 30 anys al juny, tres mesos després de fer públic que estava embarassada (02). Havia anunciat que abandonava la competició al setembre de l’any passat . “Vull dedicar més temps a la meva família, a cuidar-la com es mereix, i també a ampliar-la. Com a dona i esportista, conciliar la meva vida professional amb la personal implica assumir decisions com aquesta”, va dir aleshores.