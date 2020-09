Neix la primera filla d’Ed Sheeran, Lyra Antarctica

La felicitat ha arribat a casa d’ Ed Sheeran i la seva dona, Cherry Seaborn: el cantant va fer públic ahir, amb una imatge d’una manteta i uns peücs, el naixement de la seva primera filla, que es diu Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. “N’estem completament enamorats”, diu el músic en el text que acompanya la imatge, i també demana al públic que respecti la seva intimitat en un moment tan especial. Caldrà veure si totes aquestes emocions es colen d’alguna manera en la seva música, després que Sheeran anunciés al desembre que feia una pausa en la seva carrera per dedicar més temps a la seva vida personal i els seus éssers estimats.

I mentre el matrimoni Sheeran Seaborn sembla tenir una vida de parella feliç, el Daily Mail assegura que la nòvia de Brad Pitt, la model de 27 anys Nicole Poturalski , està casada amb un empresari de 68 anys anomenat Roland Mary, amb qui té una relació oberta. El diari també revela que tenen un fill de set anys i que l’empresari està al cas de la nova relació de la seva dona. També especifiquen que la raó per la qual tenen una relació oberta és que Mary es va casar i divorciar quatre cops i que, quan va conèixer Poturalski, havia deixat de creure en l’exclusivitat. Així que, en lloc de presumir de sortir amb una dona més jove i escultural, també podria ser que Pitt fos el trofeu dels jocs, o les distraccions, de la parella.

Però també hi ha notícies menys alegres: Adele ha volgut fer un homenatge al carnaval de Notting Hill des de la seva residència nord-americana, i el tret no li ha sortit ben bé com esperava. El periodista Ernest Owens l’ha criticat amb duresa a Twitter. Ha afirmat que ningú li havia demanat a la cantant que fes un exercici “d’apropiació cultural”, pel pentinat amb monyos bantú que porta a la fotografia, que Adele va penjar al seu compte d’Instagram, en què també apareix portant un biquini amb la bandera de Jamaica. Ernest Owens no s’atura aquí i assegura que aquest gest confirma que totes les estrelles blanques del pop són problemàtiques. En realitat, a jutjar per la cara que fa Adele a la foto, podríem intuir que la cantant ja no les tenia totes.