Netanyahu, acusat de viatjar amb maletes plenes de roba bruta als EUA perquè l'hi netegin a la Casa Blanca

El diari The Washington Post ha acusat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de portar maletes de roba bruta perquè l'hi rentin a la Casa Blanca en els seus viatges oficials als EUA. Per ara, les autoritats israelianes neguen aquests fets, però admeten escàndols similars en el passat. "La majoria de polítics van molt lluny per amagar la seva roba bruta. I després hi ha el primer ministre Benjamin Netanyahu", escriu el periodista John Hudson per començar el seu article.

Al llarg dels anys, assegura, Netanyahu "ha desenvolupat una reputació entre el personal de la residència de convidats del president dels EUA". Diu que el recorden especialment "per portar un carregament en els seus viatges a Washington" format per "bosses i maletes plenes de roba bruta", una informació que li han confirmat alts càrrecs del complex presidencial. "Després de diversos viatges, ha quedat clar que es fa intencionadament", ha explicat al Washington Post un empleat de la residència.

El diari també recull el rebuig a aquesta informació per part de l'ambaixada d'Israel als EUA, que va qualificar les acusacions d'"infundades i absurdes", i assegura que en la seva última visita –per firmar els acords de normalització de les relacions amb els Emirats Àrabs Units i Bahrain– Netanyahu només va lliurar per rentar "dues camises i un pijama, i per planxar el seu vestit i el vestit de la seva dona". Fonts de la residència van confirmar que, efectivament, en aquest viatge no es va fer un ús excessiu de la bugaderia, però que sí que s'havia fet en viatges passats.

Diversos mitjans israelians recollien avui aquestes informacions, que no criden excessivament l'atenció al ciutadà israelià, acostumat a aquest tipus d'escàndols de baixa intensitat per part de la família Netanyahu. El 2016 el primer ministre va denunciar la seva pròpia oficina i el fiscal general de l'Estat amb l'objectiu d'impedir que es fessin públiques les seves despeses en tintoreria i bugaderia, cosa que va aconseguir.

651x366 Netanyahu i Trump junts a la Casa Blanca en el viatge oficial del primer ministre israelià als EUA, aquest setembre / EFE Netanyahu i Trump junts a la Casa Blanca en el viatge oficial del primer ministre israelià als EUA, aquest setembre / EFE

Dos anys més tard, el telenotícies del grup Hadashot va difondre la transcripció d'unes converses de Nir Hefetz, antic assessor de Netanyahu, amb l'assessora legal de la seva oficina, Shlomit Barnea-Farago, en què aquesta es queixava de les nombroses demandes de l'esposa del primer ministre, Sara Netanyahu, perquè l'Estat es fes càrrec de despeses personals. En les converses, tot dos acusen la parella de despeses excessives en els viatges oficials, per motius tan extravagants com portar quatre, cinc i fins a vuit "maletes plenes de roba bruta". Segons van difondre llavors els mitjans, el motiu era que, tot i que la residència oficial cobreix totes les despeses de tintoreria sense límits, a ells els agrada l'olor dels suavitzants de les bugaderies dels luxosos hotels en què s'allotgen.

Aquesta polèmica li arriba en un mal moment a Netanyahu. Actualment està enjudiciat per corrupció en tres casos diferents. A més, Israel està confinat per la segona onada del coronavirus i viu protestes al carrer.