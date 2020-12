Neverland es ven per menys d'una quarta part del seu preu inicial

Els hereus de Neverland, el famós ranxo de Califòrnia que va ser la residència oficial del cantant Michael Jackson, han aconseguit vendre la propietat després de cinc anys intentant-ho. Finalment se l'han tret de sobre per 22 milions de dòlars, un preu molt inferior als 100 milions que en demanaven el 2017. El comprador ha sigut Ronald Burkle, copropietari de l'equip d'hoquei gel dels Pittsburgh Penguins i cofundador de la firma d'inversió Yucaipa, segons informa l'agència Efe. El ranxo, batejat com Neverland en honor a l'illa màgica de l'obra Peter Pan i Wendy de l'escriptor J.M. Barrie –illa a la qual s'arriba volant i on els nens no creixen–, el va compra Jackson el 1987 al magnat de camps de golf William Bone per 17,5 milions de dòlars.

Sis anys després de la mort de Jackson –als 50 anys, el 2009, per una sobredosi de medicaments–, els seus hereus van posar a la venda aquest famós complex de 1.100 hectàrees situat a la vall vitivinícola de Santa Ynez per 100 milions de dòlars. El 2017 van reduir el preu de venda fins als 67 milions i la premsa local assegurava llavors que el ranxo seguia en un estat "impecable", amb l'"única diferència" amb quan hi vivia el rei del pop que ja no hi havia elefants, ni tampoc el tren i el parc d'atraccions que el caracteritzaven. Però dos anys després, davant l'absència de compradors i enmig de la polèmica que es va desencadenar als Estats Units per la publicació del documental Leaving Neverland –que va emetre la HBO i on al llarg de quatre hores s'exploren les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant–, la propietat va patir una nova rebaixa, de 67 a 31 milions de dòlars. Jackson va ser absolt el 2005 en un judici en el qual se l'acusava d'haver abusat d'un jove, i el 1994 ja havia arribat a un acord econòmic fora dels tribunals amb la família d'un altre noi que l'assenyalava pel mateix delicte.

El preu de venda final de la propietat, d'acord amb el diari The Wall Street Journal, ha sigut de 22 milions de dòlars. Segons un portaveu de Burkle, la intenció del comprador no és establir la seva residència allà on un dia va viure Jackson, sinó fer-hi una inversió immobiliària per poder vendre-la en un futur.