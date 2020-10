Nicole Kidman no vol que les seves filles tinguin Instagram

Nicole Kidman no és gaire fan de les xarxes socials i per això prefereix que les seves filles, Faith Margaret, de 9 anys, i Sunday Rose, de 12 anys, no tinguin perfil a Instagram. L'actriu ho va explicar en una entrevista virtual que va fer al programa britànic Loose women per promocionar la minisèrie The undoing, que acaba d'estrenar a la HBO. Kidman es va obrir un compte d'Instagram fa només dos anys, quan Reese Witherspoon la va convèncer.

"Reconec que no soc una experta en tecnologia. Per a mi és molt difícil controlar tot el que hi fan i estar atenta a què publiquen i què no", explica Kidman, que assegura que aquest és el motiu pel qual ha prohibit a les seves filles tenir presència a les xarxes socials.

"Tinc una filla de 12 anys que ara mateix està descobrint aquest món i s'hi vol ficar. I estem en una contínua baralla sobre aquest tema, ella demanant-me permís per obrir un compte i jo dient-li que no. Però crec que molts pares en la meva situació dirien el mateix", remarca. Kidman assegura que ha pres aquesta decisió perquè vol protegir la confiança i l'autoestima de les seves filles.

Kidman té quatre fills: Isabella i Connor, que va adoptar amb Tom Cruise i amb els quals manté una relació distant, i Faith i Sunday, nascudes del seu matrimoni amb el cantant Keith Urban.