Els Obama escullen Rosalía com una de les seves cantants preferides de l'estiu

Barack Obama i la seva dona Michelle sempre han donat mostres de ser uns grans aficionats a la música. Coincidint amb els últims dies d'estiu, l'expresident dels Estats Units ha volgut compartir amb els seus seguidors de Twitter una llista de les cançons que han marcat els seus dies de vacances. 44 temes entre els quals apareix 'Con altura', el duet de Rosalía i J.Balvin.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz — Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019

El tema de 'reggaeton', produït per El Gincho, comparteix llista amb cançons actuals i clàssics. Entre les novetats d'aquest any hi ha 'Señorita', la col·laboració entre Shawn Mendes i Camila Cabello. Pel que fa als clàssics hi figuren 'Don't you worry about a thing' de Stevie Wonder i 'How high the moon', d'Ella Fitzgerald. També apareixen a la llista els seus amics Beyoncé i Jay-Z, que comparteixen la cançó 'Mood 4 Eva' amb Childish Gambino i Oumou Sangaré.

L'any 2015, quan Obama encara era president dels Estats Units, el matrimoni també va compartir la seva 'playlist' de l'estiu, en la qual figurava La Mala Rodríguez i el tema 'Tengo un trato'.