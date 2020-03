Ona Carbonell anuncia que està embarassada del seu primer fill

Després que anunciés fa uns mesos que deixava temporalment la natació sincronitzada, Ona Carbonell ha confirmat avui que serà mare. "Vull dedicar més temps a la meva família, a cuidar-la com es mereix, i també a ampliar-la. Com a dona i esportista, conciliar la meva vida professional amb la personal implica assumir decisions com aquesta i deixar l'esport de banda temporalment, sense que això signifiqui que hagi de renunciar a la meva carrera com a nedadora", deia en el moment en què va anunciar la seva retirada temporal.

Ara la campiona olímpica ha anunciat que el seu primer fill està en camí: "Les bones notícies sempre són millors quan les comparteixes amb els teus companys. L'equip augmenta!", ha escrit al seu compte d'Instagram al costat d'una imatge amb diverses de les seves companyes en una piscina. De fet, a la fotografia porta un banyador negre que mostra com la panxeta d'embarassada ja es va deixant notar.

Carbonell s'estrenarà en la maternitat amb l'exgimnasta Pablo Ibáñez, de 34 anys, amb qui porta onze anys de relació. Tot i que la seva relació es llarga i estable, no va ser fins a l'any 2016 quan la catalana, de 29 anys, va deixar-se veure públicament amb el seu xicot. La parella es va conèixer, com no podia ser d'altra manera, al centre d'alt rendiment de Sant Cugat quan ell era gimnasta de la selecció espanyola.