Pablo Alborán fa públic que és homosexual

El cantant Pablo Alborán ha publicat aquest dimecres a les xarxes socials un missatge gravat de poc més de tres minuts en què fa públic que és homosexual, perquè necessita "ser una miqueta més feliç" del que ja és. El cantant, de 31 anys, també aprofita el vídeo per anunciar que està preparant un nou àlbum que serà "molt especial".

"Avui vull que el meu crit sigui una mica més fort i tingui més valor i pes. Soc aquí per explicar-vos que soc homosexual, que no passa res, que la vida segueix igual", diu l'intèrpret al vídeo que ha penjat a Instagram, assegut en una habitació en la qual es veu un piano al seu costat i un monitor al darrere. En 3 minuts i 11 segons, Alborán, que afirma que sempre ha lluitat "en contra de tota expressió que vagi en contra de qualsevol tipus d'odi", subratlla que molta gent "suposa" o "sap" que ell és gai o "simplement li és igual" i la seva declaració d'avui respon únicament al fet que vol ser "coherent, conseqüent i el més responsable possible" amb ell mateix.

"En la meva feina, entre els meus amics, a la meva companyia de discos (a Warner), mai m'he sentit discriminat, odiat; mai he sentit que decebia algú per ser jo, però malauradament hi ha molta gent que no ho viu així. Per això avui, sense por, també espero que aquest missatge li faci el camí més fàcil a algú, però sobretot això ho faig per mi", afirma. "A casa meva, a la meva família, he sentit sempre la llibertat d'estimar a qui he volgut, de poder dedicar-me al que he estimat. M'he sentit emparat i acompanyat a l'hora de complir cadascun dels meus somnis", diu també l'artista.

"Sempre he escrit cançons que parlen sobre tu, sobre mi, sobre el que passa al voltant. Sempre he pensat que es pot sentir identificat qualsevol amb les meves lletres sense importar el gènere, l'edat i fins i tot l'idioma, perquè per a mi la música és lliure i vull sentir-me igual de lliure que les meves cançons", argumenta l'artista malagueny.

El cantant, que va fer 31 anys el 31 de maig passat, afegeix que seguirà centrant la seva vida pública en la seva feina i la seva música: "Intentaré fer la meva feina el millor que sigui possible, que és des de les entranyes, amb un respecte absolut a la professió i al públic". "Vull donar-vos les gràcies per l'afecte que sempre he rebut, pel suport incondicional que em doneu. Boig perquè ens puguem veure aviat i ensenyar-vos el que estic preparant. Ve un disc molt especial. Us envio una abraçada molt forta i a viure, que la vida se'n va", conclou.