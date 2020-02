Paco León debuta en els videoclips amb la filla de Bimba Bosé

Després de fer pel·lícules com Carmina o revienta o de signar sèries tan aplaudides com Arde Madrid, Paco León debuta en el món dels videoclips. Així ho explicava ell mateix als mitjans des de l’exposició d’homenatge al desaparegut dissenyador David Delfín. L’elegida per al debut de León es ni més ni menys que la filla gran de Bimba Bosé i el cineasta Diego Postigo, Dora Postigo. La jove, de 15 anys, és coneguda a les xarxes pels vídeos que hi penja en què versiona cançons d’altres.

“Ara estic fent videoclips. El primer està a punt de sortir. L’estrenarem el 6 de març, amb Dora Postigo. Estic completament enamorat d’aquesta nena i també de tot el que té, de com la seva vida continua i del talent de tota aquesta saga familiar que té al darrere. El relleu l’agafa ella, ja ho veureu”, avançava León. Quan va morir la seva mare, Dora es va fer viral amb un vídeo en què cantaven plegades. Des de llavors, la seva popularitat com a cantant no ha parat de créixer.