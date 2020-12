Pamela Anderson tindrà una sèrie biogràfica en la qual li donarà vida Lily James

260x366 Pamela Anderson en una imatge compartida per ella recentment al seu Instagram / INSTAGRAM Pamela Anderson en una imatge compartida per ella recentment al seu Instagram / INSTAGRAM

L'actriu i model Pamela Anderson, mite eròtic dels 90, serà protagonista d'una sèrie, però no perquè hi interpreti el rol principal sinó perquè la seva vida serà l'argument de la ficció. La que va ser una de les protagonistes d' Els vigilants de la platja tindrà una sèrie que parlarà d'ella a la plataforma de streaming Hulu. La vida d'Anderson ha sigut intensa i ha tingut des de portades nua a Playboy que la van convertir en sex symbol fins a històries personals molt polèmiques al costat d'alguns dels seus marits, sobretot de Tommy Lee.

Segons informa Deadline, la producció es titularà Pam & Tommy, estarà produïda per Seth Rogen i comptarà amb Craig Gillespie a la direcció. També s'ha pogut saber qui serà l'actriu que interpretarà Anderson a la història: la britànica Lily James, a la qual hem vist en pel·lícules com ara Baby driver o Orgull, prejudici i zombis. James ha sigut polèmica últimament per haver estat fotografiada en actitud afectuosa a Roma l'octubre passat amb l'actor Dominic West, que està casat des de fa una dècada. El paper de Tommy Lee el farà Sebastian Stan, famós per interpretar Bucky Barnes en diverses pel·lícules de l'univers Marvel. Segons aquesta publicació, Anderson i Lee estan involucrats en aquest projecte, de 8 episodis.

La relació amb Lee serà el punt principal del primer lliurament de la ficció. Amb ell, que era el bateria del grup Mötley Crüe, l'actriu s'hi va casar només quatre dies després de coneixe'l, l'any 1995. Un robatori que van patir o la filtració d'un vídeo sexual domèstic gravat per la parella durant la seva lluna de mel també apareixeran a la sèrie, tal com informen diversos mitjans.

