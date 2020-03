Penélope Cruz surt en defensa de Johnny Depp

260x366 Penélope Cruz / EFE Penélope Cruz / EFE

Penélope Cruz s'ha sumat a Winona Ryder en la defensa pública de Johnny Depp, actualment immers en una batalla judicial amb la seva exdona, Amber Heard, que el va acusar públicament de ser un maltractador. L'actor de Pirates del Carib va presentar una demanda per difamació contra Heard el 2019 pel seu article d'opinió al Washington Post en el qual deia que ell l'havia sotmès a violència domèstica. Després de Ryder, Cruz ha declarat a favor de Depp, segons documents judicials a què ha tingut accés la revista The Blast. "Han passat molts anys, però vaig fer tres pel·lícules amb ell, i a més el tinc per un gran amic. Sempre m'ha impressionat la seva amabilitat, la seva ment brillant, el seu talent i el seu peculiar sentit de l'humor", ha dit Cruz, de 45 anys, sobre el seu company d'ofici.

Unes declaracions, les de la d'Alcobendas, que van en la mateixa línia que les de Winona Ryder, que també va fer públiques The Blast. "Soc conscient de les acusacions de violència que s'han fet públicament durant els últims anys per part de l'exdona de Johnny Depp, Amber Heard. [...] No vull dir mentidera a ningú, però des de la meva experiència amb Johnny és impossible creure que aquestes horribles acusacions siguin certes i em resulta extremadament molest", explicava l'actriu de Stranger Things. Ryder va ser parella de Depp a principis dels noranta. Al 2016 ja va dir d'ell que "mai va abusar en absolut" d'ella quan estaven junts. "És un home molt bo, amorós i afectuós, molt, molt protector amb les persones que estima", va dir Ryder llavors.

45 milions d'euros per difamació

En aquest judici, Depp reclama a Amber Heard una indemnització de 50 milions de dòlars (uns 45 milions d'euros) per haver-lo acusat de maltractador. Els dos actors, de 56 i 33 anys respectivament, es van casar el febrer del 2015, i 15 mesos després, el maig del 2016, ella li va demanar el divorci, al·legant que ell l'havia maltractat, per la qual cosa es va imposar a l'actor una ordre d'allunyament. L'agost d'aquell any van arribar a un acord de divorci, que es va fer efectiu el gener del 2017.

A finals del 2018, Heard va publicar un article al Washington Post en què explicava la seva suposada experiència com a dona maltractada. A banda d'aquest judici contra la seva exdona, Depp també ha denunciat per difamació el diari britànic The Sun, que l'abril del 2018 va publicar un article en què assegurava que hi havia proves concloents que havia agredit Heard. Està previst que aquest judici comenci el dia 23 de març, però en una vista prèvia celebrada a finals de febrer Depp va assegurar que, en realitat, la maltractadora era ella. L'advocat de Depp, de fet, ja ha fet constar davant del jutge que hi ha unes gravacions de Heard –que recentment han sortit a la llum– que demostrarien que "no va ser víctima d'abús domèstic, sinó que va ser l'agressora", ja que els audios semblen demostrar que ella admet que va ser físicament violenta amb el seu exmarit. Dels audios també es desprèn que Heard diu que ningú creuria Depp si aquest afirmés haver estat víctima de violència domèstica.