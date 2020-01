Pilar Rubio anuncia que espera el seu quart fill

Sergio Ramos i Pilar Rubio amplien família. La presentadora, de 41 anys, va confirmar dilluns a la nit a El hormiguero, programa del qual és col·laboradora, que està embarassada del seu quart fill. L'anunci arriba dies després que comencessin a circular els rumors sobre el seu possible embaràs arran de la seva visita a l'Hospital Universitari de La Moraleja de Madrid, on van néixer els seus tres altres fills.

Per anunciar la bona noticia, Rubio va optar per fer un videomapping durant la seva intervenció a El hormiguero. Així, va aparèixer vestida totalment de blanc mentre diferents parts del seu cos s'anaven il·luminant. L'última de les parts que es va il·luminar va ser la panxa, on es va dibuixar una figura.

315x388 Pilar Rubio va fer un 'videomapping' per anunciar el seu embaràs / INSTAGRAM Pilar Rubio va fer un 'videomapping' per anunciar el seu embaràs / INSTAGRAM

Rubio va confessar que encara no està de tres mesos. "És molt poc temps. No sé què és: si nena o nen", va explicar. El naixement del quart fill de Pilar Rubio i Sergio Ramos coincidirà amb el primer aniversari de casament de la parella, que es van convertir en marit i muller en una gran cerimònia celebrada a la catedral de Sevilla el juny del 2019.