Pirelli renuncia al seu calendari per al 2021 a causa del coronavirus

Els dies del 2021 no es podran seguir amb l’icònic calendari de Pirelli. La companyia de pneumàtics de Milà, al nord d’Itàlia, una de les zones més afectades pel coronavirus, ha decidit cancel·lar la producció del calendari que cada any protagonitzen rostres famosos retratats per reconeguts fotògrafs. L’empresa ha explicat que, en lloc del calendari, farà una donació de 100.000 euros per a la lluita i la recerca contra el coronavirus.

El vicepresident i conseller delegat de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha recordat que no és la primera vegada que s’interromp la producció del calendari. El projecte es va aturar l’any 1967 i també entre el 1975 i el 1983, en plena crisi del petroli. “L’emergència sense precedents de la Covid-19 ens obliga a tornar-ho a fer. Reprendrem el projecte quan sigui el moment adequat, juntament amb la gent que hi estava treballant amb nosaltres”, ha assegurat Provera.

A les seves xarxes socials, Pirelli ha recordat que l’objectiu del seu calendari és “inspirar, entusiasmar i emocionar”, però que aquest any la seva prioritat és que “el món superi l’amenaça del Covid-19 i es curi”.

L'última edició del calendari, la del 2020, estava protagonitzada, entre d’altres, per la cantant Rosalía. Ella, juntament amb Claire Foy i Emma Watson, posava rostre a la reinterpretació que el fotògraf Paolo Roversi feia de la Julieta de William Shakespeare.