Pronovias regalarà vestits de núvia a les treballadores del sector sanitari que lluiten contra el coronavirus

La firma de moda nupcial Pronovias donarà el vestit de núvia a les futures núvies que ara estan treballant en el sector hospitalari contra el coronavirus. Segons expliquen des de la companyia, la iniciativa ja es va posar en marxa a la Xina a principis d'any i ja ha lliurat els vestits de núvia a nombroses infermeres i metges xineses que estaven compromeses durant la crisi sanitària. Ara la firma amplia aquesta iniciativa a molts altres països de tot el món. Pronovias oferirà vestits de núvia a totes les treballadores d'hospitals compromeses, des de metges i infermeres fins a personal de neteja i cafeteria.

Amb aquesta iniciativa, l'empresa explica que "vol retre homenatge a la seva extraordinària i abnegada dedicació a la lluita contra aquesta pandèmia global". Alessandra Rinaudo, directora creativa de la firma, ha dissenyat The Heroes Collection (La col·lecció de les heroïnes, en català), en al qual ha seleccionat una gran varietat de models per a les dones treballadores, a les quals ha descrit com a "soldats implacables en la lluita per curar els malalts ".

"És un honor per a mi treballar en suport a totes aquestes dones que fan tot el que està al seu abast per superar aquesta pandèmia, i crear consciència sobre la seva tasca. L'amor ho pot tot", ha explicat la creativa d'aquesta empresa amb seu a Barcelona. Amandine Ohayon, directora del grup Pronovias, destaca en una nota que ha fet arribar als mitjans la seva "gratitud a aquestes heroïnes que posen la seva pròpia vida en perill als hospitals de tot el món amb un esforç incessant per salvar vides". I afegeix: "Donar vestits de núvia és el mínim que podem fer per brindar felicitat i alegria en el dia del seu casament".

Totes les futures núvies que treballen per superar aquesta crisi en el sector hospitalari podran sol·licitar el seu vestit fins al 31 d'agost del 2020. The Heroes Collection estarà disponible en exclusiva a les botigues més representatives de la firma, entre les quals la que té la firma a la rambla de Catalunya de Barcelona.