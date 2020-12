Rafael Amargo: "De casa meva no se'n va mai ningú amb més droga de la que portava"

260x366 Rafael Amargo a la sortida de la comissaria del districte centre de Madrid / EFE Rafael Amargo a la sortida de la comissaria del districte centre de Madrid / EFE

El ballarí Rafael Amargo ha passat aquest divendres pel jutjat de la plaça Castilla de Madrid a lliurar el seu passaport, com va ordenar ahir la jutge que el va deixar en llibertat imputat per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Llavors va negar ser traficant dient: "De casa meva no se'n va mai ningú amb més droga de la que portava". Aquest divendres els quatre arrestats en la denominada operació Corax, entre els quals hi ha Amargo, la seva companya i el productor Eduardo de Santos, han lliurat els seus passaports, una de les mesures cautelars imposades per la magistrada que va decretar-ne la llibertat, segons ha explicat a Efe l'advocat Cándido Conde-Pumpido.

La jutge de guàrdia, que els manté investigats per un delicte de tràfic de drogues i un altre de pertinença a organització criminal, els va ordenar també anar els dies 1 i 15 de cada mes al jutjat i els va prohibir sortir d'Espanya. Davant la magistrada, Rafael Amargo va negar ahir a la nit que trafiqués amb drogues. L'única cosa que va reconèixer va ser que a casa seva únicament hi havia "molta alegria", tal com ha detallat l'advocat.

El ballarí va argumentar que hi havia algunes drogues a casa perquè els artistes de vegades utilitzen aquestes substàncies per millorar la creativitat i alguns afins les consumien allà perquè a casa seva no era possible. El seu lletrat està molt satisfet amb la posada en llibertat de l'artista, sobretot perquè l'acusació d'organització criminal sol comportar presó. "La policia fa una novel·la, una pel·lícula de ciència-ficció en alguns casos, i el jutge pot veure-ho de manera crítica", ha advertit. I ha assegurat que Amargo només podria ser acusat en tot cas de comerç a la menuda ocasional.

Sobre les converses intervingudes per la policia en què els investigats parlaven de consumir drogues, l'advocat ha destacat que la Fiscalia va posar l'accent en l'interrogatori en el fet que tots quatre ho feien sense amagar-se'n. I sosté: "No se n'havien d'amagar perquè no venien res". "Que no siguis una organització criminal fa que no t'amaguis, que parlis així i diguis: 'Anem a comprar abans que tanquin les fronteres, no fos cas que ens quedem sense res i ens tanquin fins al maig...' Quan ets consumidor i tens al davant una pandèmia fas provisió, tot i que la provisió en aquest cas no la fa el Rafael", ha afegit Conde-Pumpido, que també ha assenyalat que "el cap d'una organització criminal no posa el punt de venda a casa seva".

Ara el ballarí està centrat en l'estrena de l'obra Yerma aquesta tarda al teatre La Latina de Madrid. Després de la decisió ahir de la jutge que estava de guàrdia, la causa continuarà al jutjat d'instrucció número 48 de Madrid, que és l'òrgan que tramita la investigació des de fa mesos.