L'advocat de Rafael Amargo diu que la metamfetamina i la ketamina que li van trobar eren per a consum personal

260x366 Rafael Amargo, en una fotografia d'arxiu / EFE Rafael Amargo, en una fotografia d'arxiu / EFE

El ballarí i coreògraf Rafael Amargo serà traslladat avui des de la comissaria del districte del centre de Madrid fins als jutjats de la plaça de Castilla, on haurà de respondre davant un jutge per les acusacions que dimarts el van portar a ser detingut acusat de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Fonts de la investigació han indicat a l'agència Efe que està previst que Amargo passi a disposició judicial a mig matí, després d'estar arrestat als calabossos de la comissaria des de dimarts a la nit.

El ballarí va ser detingut al voltant de les vuit del vespre de dimarts al Teatro La Latina de Madrid després d'acabar un assaig de la seva nova obra, que esperava presentar aquest dijous. També van ser arrestades tres persones més, entre elles la parella de l'artista i el seu productor, després d'una laboriosa investigació que ha tingut més d'un any els agents sobre la pista de l'artista granadí. La Policia Nacional va fer diversos escorcolls a les propietats d'Amargo a Madrid, on van trobar 60 grams de metamfetamina, 20 grams de ketamina i 6.000 euros en efectiu, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

L'operació està sota secret per ordre judicial, si bé les fonts han precisat que Amargo en principi està imputat per un delicte de pertinença a organització criminal i un altre de tràfic d'estupefaents. El ballarí es va acollir al dret a no declarar davant la Policia Nacional i ahir va rebre la visita del seu advocat, Cándido Conde-Pumpido, que va assegurar a Efe que l'artista només tenia "petites quantitats per al consum".

El lletrat va qualificar de "contrasentit" el fet que la policia situï Amargo "a la cúspide d'una organització criminal que hauria d'estar guanyant moltíssims diners", quan "tots sabem que el Rafa no està en el seu millor moment econòmic". "Si existís aquesta organització no tindria cap tipus de problema econòmic. És un altre indici que les coses no són com s'expliquen", va afegir el lletrat, que s'ocupa de la defensa d'Amargo, la seva parella i el seu productor. Conde-Pumpido confia que l'artista surti en llibertat avui mateix per poder estrenar el seu espectacle Yerma al Teatro La Latina.