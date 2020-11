Rihanna: "Adele estava increïble abans de la transformació i ara també"

Rihanna fa molt de temps que no canta però continua sent una de les figures musicals més destacades dels últims temps. Tant és així que qualsevol cosa que diu sobre el sector o sobre alguna companya agafa molt volada als mitjans. L'última qüestió sobre la qual ha parlat ha sigut el canvi físic que ha protagonitzat la seva companya Adele, que ha perdut més de 40 quilos.

"Adele estava increïble abans de la transformació i ara també, i pots veure que feliç que se la veu", ha explicat Rihanna, de 32 anys, a la revista Closer. L'artista, reconvertida actualment en dissenyadora de moda, aplaudia amb aquestes paraules la seva companya de gremi, amb qui és sabut que manté una bona relació personal. "És obvi que la transformació la va fer per ella i no per impressionar ningú, i estic contenta que la meva amiga es vegi tan confiada i contenta".

No és el primer cop que parlen l'una de l'altra. Adele, que té la mateixa edat que Rihanna, va explicar fa un temps a Time com es van conèixer: "En realitat, no puc recordar la primera vegada que vaig conèixer la Rihanna; probablement estava en xoc". Sobre ella ha dit que era "intrèpida i tenia l'actitud adequada per ser tot el que és i el que serà".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

La cantant Adele va ser notícia fa poc quan va transcendir que havia renunciat a 40 milions de dòlars en ofertes per fer publicitat. L'artista va començar una potent dieta l'abril passat després de divorciar-se de Simon Konecki, que es va emportar un bon pessic del seu patrimoni perquè no havien signat clàusules prematrimonials. Concretament, la xifra perduda per l'artista en la separació del pare del seu fill, l'Angelo, seria de la meitat dels 170 milions de lliures que formen el seu patrimoni. La dieta que va començar just després del divorci és de 1.000 calories al dia, acompanyada d'un dur entrenament físic.