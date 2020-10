Rihanna es disculpa amb la comunitat musulmana per una cançó de la seva desfilada de llenceria

Rihanna va crear una posada en escena mediàticament gegant per presentar l'última col·lecció de llenceria femenina de la seva marca: Savage x Fenty. Potser per tota l'atenció social aconseguida era impossible que no hi hagués alguna sensibilitat ofesa. En aquest cas, les queixes han vingut de l'àmbit religiós, cosa que no és el primer cop que li passa a l'artista de Barbados, reconvertida des de fa un temps en empresària d'èxit en el món de la moda i de la cosmètica.

El motiu de les queixes ha sigut el fil musical de la desfilada, en el qual va sonar una cançó que contenia hadits, és a dir, fragments de converses o dites explicades per Mahoma i recollides per persones del seu entorn o per savis que l'han estudiat i seguit. Davant les queixes rebudes per haver utilitzat aquests textos islàmics enmig de la música que sonava, Rihanna, de 32 anys, ha hagut de sortir a disculpar-se.

A través d'Instagram ha dit: "M'agradaria donar les gràcies a la comunitat islàmica per assenyalar un descuit enorme succeït al Savage x Fenty, el qual ha causat una ofensa de manera no intencionada. M'agradaria disculpar-me directament amb vosaltres per aquest error". "Entenem que hem fet mal a molts dels nostres germans i germanes musulmans i estic increïblement dolguda per això. Jo no jugo a faltar al respecte de cap religió, i l'ús d'aquesta cançó al nostre espectacle ha sigut completament irresponsable. Ens assegurarem que això no torni a passar mai més", conclou l'artista en les seves disculpes.

El tema que ha aixecat enrenou entre els seus seguidors musulmans pertany a Coucou Chloe, una artista francesa de música electrònica que va crear la banda sonora del xou, i les disculpes de la qual tampoc han trigat a arribar. La cançó que va aixecar la polèmica és Doom. "Vaig compondre la cançó basant-me en samples de cançons de funk que vaig trobar a internet. En aquells moments no vaig ser conscient que aquestes cançons empraven textos d'un hadit islàmic. Assumeixo tota la responsabilitat sobre aquests textos i vull donar les gràcies a tots els que us heu molestat a explicar-m'ho", ha dit l'artista francesa a les seves xarxes.

L'empoderament femení i el seu intent de visibilitzar tot tipus de cossos sense importar la talla, l'alçada, els orígens ètnics o l'edat van ser els pilars d'aquesta polèmica desfilada de Rihanna, que ha acaparat l'atenció del món de la moda durant l'última setmana gràcies a l'impacte del seu xou. No és d'estranyar que hagi sigut així, ja que va comptar amb models com Cara Delevingne, Bella Hadid, Irina Shayk, Willow Smith, Demi Moore i Paris Hilton. En l'àmbit musical, Rihanna tampoc es va estar de res. Fora de la mencionada cançó, el xou va comptar amb les actuacions en directe de Rosalía, Travis Scott, Bad Bunny i Lizzo, entre d'altres.