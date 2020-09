Rihanna pateix un accident en patinet elèctric

Rihanna ha estat vista aquesta setmana plena de blaus i amb algunes zones de la cara inflades, cosa que ha alarmat molts dels seus fans, que són milions tant en el terreny musical com en el terreny de la moda. Mentre recollia una comanda de menjar per emportar-se a la porta del restaurant Giorgio Baldi de Santa Monica, a Califòrnia, Rihanna es va treure les ulleres de sol i a les fotos que li van fer els paparazzis se li va poder veure que fins i tot tenia l'ull de vellut. Arran de tots els rumors que van provocar aquestes imatges, que incloïen fins i tot la possibilitat que s'hagués vist involucrada en alguna baralla, diversos mitjans dels EUA han assenyalat que el que li ha passat a la cantant i empresària és que va patir un accident anant en patinet elèctric.

L'ensurt que s'ha emportat Rihanna, sobre el qual no es coneixen més detalls, no és el primer en el món dels famosos. Sense anar més lluny, el jutge i productor de X Factor Simon Cowell es va trencar una vèrtebra per un accident amb una bicicleta elèctrica a Malibú. En aquell cas, però, no va ser per una imprudència de ningú sinó perquè l'estava fent servir sense saber com funcionava. "Si compreu una bicicleta elèctrica llegiu el manual d'instruccions abans", va dir a les xarxes després d'accidentar-se.

Rihanna, de 32 anys i amb 87 milions de seguidors a Instagram, ha deixat de banda la seva carrera musical per centrar-se plenament en la seva faceta empresarial, on destaca per la cosmètica i per les seves creacions de moda. Actualment es desconeix si té parella o no, ja que no és explícita en aquest sentit. L'últim xicot que se li coneixia era el multimilionari de l'Aràbia Saudita Hassan Jameel, amb qui va començar una relació el 2017. Posteriorment se l'ha relacionat, sense cap confirmació oficial, amb el raper ASAP Rocky.