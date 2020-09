S'atura el rodatge de 'The Batman' perquè Robert Pattinson contreu coronavirus

El rodatge de la pel·lícula The Batman a Londres s'ha vist interromput novament després que el seu protagonista, Robert Pattinson, hagi donat positiu al test de coronavirus, segons fonts citades aquest dijous a la revista Vanity Fair. L'estudi Warner Bros ha confirmat la suspensió de la feina per "un cas de coronavirus dins l'equip de producció", encara que no ha revelat la identitat de l'afectat, que és l'estrella del film, tal com han corroborat després altres publicacions especialitzades com The Hollywood Reporter.

La filmació s'havia reprès fa només tres dies després d'una aturada de cinc mesos i mig. "Un membre de l'equip de rodatge de The Batman ha donat positiu per covid-19 i es troba en aïllament segons els protocols establerts. El rodatge s'ha aturat temporalment", ha indicat el comunicat de la companyia. Tampoc s'ha pronunciat de moment cap representant de l'actor, que s'afegeix a la llista d'estrelles afectades per la malaltia com Tom Hanks, Rita Wilson i Dwayne Johnson.

Després la primera aturada, el director de la cinta, Matt Reeves, va dir que havia acabat de rodar una quarta part de la pel·lícula. Amb aquell material, Reeves en va tenir prou per oferir un teaser del projecte. "Soc la venjança", diu Pattinson en un moment d'aquest primer avançament de tèrboles i violentes imatges acompanyades per la cançó Something in the way, de Nirvana. Reeves, durant aquella intervenció, va mostrar la seva admiració per Pattinson: "És un actor increïble".

"És com un camaleó [...]. I té l'aparença de Batman, però sobretot té l'ànima d'algú que pot interpretar Batman d'una manera que no hem vist fins ara", va afegir. El cineasta ha assegurat que aquesta cinta, l'estrena de la qual estava prevista per a l'octubre del 2021, no mostrarà els orígens del personatge sinó que intentarà reflectir un Bruce Wayne ja com a Batman "cometent errors, creixent, caient i sent un heroi" des d'una perspectiva "humana". S'estima que a Reeves li queden encara per davant tres mesos de rodatge.