Robert Redford: "El dolor per la pèrdua d'un fill és immesurable"

L'estrella de Hollywood Robert Redford, de 84 anys, va perdre divendres passat James, el tercer dels quatre fills que va tenir amb la seva exdona Lola Van Wagenen. Tenia 58 anys, però un càncer en un conducte biliar, causa que no es va revelar llavors, li va provocar la mort. Tot i que el traspàs es va produir divendres passat, Robert Redford no s'ha pronunciat fins ara, quan ha afirmat sentir un "dolor immesurable per la pèrdua d'un fill" i ha assenyalat que el seu llegat perdurarà a través dels seus descendents i de les seves pel·lícules.

Amb un comunicat de la seva representant, Cindi Berger, publicat a la revista People, Redford ha tingut paraules d'estima cap al seu fill i d'enaltiment de la seva faceta professional. "El Jamie era un fill, marit i pare estimat. El seu llegat perdurarà a través dels seus fills, el seu art, el seu treball com a cineasta i la seva devota passió per la conservació del medi ambient", ha explicat en el comunicat l'estrella de Hollywood.

651x440 James Redford i la seva família / TWITTER James Redford i la seva família / TWITTER

Inicialment, James Redford va aconseguir superar la malaltia que li van diagnosticar fa dos anys, però, tal com va informar la seva dona, Kyle Redford, aquest dilluns a través de les xarxes socials, el càncer va tornar el passat mes de desembre quan estava esperant un trasplantament de fetge. Els problemes de salut van acompanyar James Redford des del primer moment, quan va ser diagnosticat durant la seva infància amb una malaltia rara autoimmune que afecta el fetge anomenada colangitis esclerosant primària. Després de rebre dos trasplantaments de fetge el 1993, va fundar l'Institut per a la Conscienciació de Trasplantaments James Redford.

Més tard, l'any 2005 i al costat del seu pare, va cofundar el Centre Redford, que ajudava els cineastes que volien parlar del canvi climàtic i el medi ambient a través de diversos tipus d'ajudes. James, que tenia formació universitària en literatura i cinema, tenia dos fills amb la seva dona: Lena i Dylan Redford.