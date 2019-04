Les hores més baixes de Roberto Cavalli

Hereu d'una reconeguda família aristocràtica florentina i un talentós jove que només començar ja rebia encàrrecs d'Hermès i Pierre Cardin, la història de Roberto Cavalli sembla que no està destinada a acabar amb l'esplendor amb què va començar. Als 78 anys, el fundador de la marca homònima es troba en plena recerca d'inversors que vulguin reflotar la seva marca mentre encén les xarxes periòdicament amb polèmiques de tota mena.

Recentment es va saber, a través de mitjans com 'Business of Fashion' i el 'New York Times', que la seva divisió empresarial als EUA donava per acabada la seva llarga relació d'amor amb el país, que sol admirar els dissenys del creador així com tants altres signats a Itàlia. Els treballadors de l'empresa als EUA es van trobar amb agents de seguretat a les portes de les seves botigues que els van impedir entrar a fer la seva feina. Una notícia que potser no s'acabaven de creure des que va començar a circular la informació que Cavalli estava buscant una línia creditícia que els permetés pagar els creditors i seguir endavant.

És clar que no ho ha aconseguit, i les nou botigues –una a Rodeo Drive, signe d'antiga esplendor– que té als EUA ja han tancat. També deixaran de fer qualsevol tipus d'operació al país, on el president executiu de la firma, Salvattore Tramut, ja ha dimitit.

Però aquesta mala ratxa no es viu només a Nord-amèrica. Tampoc són bons moments ni a Europa en general ni a Itàlia, on va fundar l'empresa als anys setanta i des d'on va aixecar un imperi del luxe amb l'animal print', la pell i els texans desgastats amb sorra com a elements més reconeixibles. Aquella esplendor s'ha anat apagant lentament mentre l'amo es resistia a reconèixer que els temps havien canviat i que calia sumar nou talent a l'empresa, cosa que finalment ha acabat fent d'una manera més aviat cosmètica. Els seus dos últims fitxatges han durat entre poc i res. El primer va ser el noruec Peter Dundas, que sortia de la cèlebre Pucci per treballar amb el florentí, una 'joint venture' que només va durar un any i mig. A finals de març es va saber també que a la crisi econòmica s'hi afegia la creativa, ja que el substitut de Dundas, Paul Surridge abandonava un vaixell que veia insalvable. Tampoc va ser-hi ni dos anys.

L'empresa està en mans de l'eventual inversor que es vulgui quedar amb el seu deute i cregui que es pot reflotar. Mentrestant, Clessidra –propietaris de la firma en un 90% des del 2015– ja han demanat al Tribunal de Milà 120 dies de pròrroga que els permetin trobar alguna empresa que hi vulgui invertir. No obstant, ja estan executant una reestructuració que vol estalviar 21 milions d'euros i que implicarà tancament de botigues "no estratègiques" i acomiadaments de col·laboradors. Only The Brave i Phillipp Plein estan a les travesses per quedar-se la firma.

Ver esta publicación en Instagram Loves and friends .... the best vacation 💙 Una publicación compartida de Roberto Cavalli Personal (@robertocavalli) el 19 Ago, 2018 a las 12:22 PDT

En la faceta personal, sembla que Cavalli tampoc ha trobat l'encaix en els nous temps. L'any passat protagonitzava una polèmica a Instagram en què atacava la bloguera Chiara Ferragni en un comentari a una foto en què promocionava un esdeveniment. "Estàs fent publicitat fins i tot del teu melic! Qui et penses que ets! Només ets una màquina de diners. No hi ha ni espontaneïtat ni amor en el que fas", li deia. Però no era el primer cop que l'italià l'atacava. Anteriorment va escriure en una foto d'ella en què mostrava que estava embarassada: "Eres preciosa. Què t'ha passat?", cosa que va aixecar una polseguera enorme que l'afectava a ell però també a l'empresa que porta el seu nom.

Potser per la seva poca adaptació als nous temps i per la seva reticència a portar amb dignitat el seu segon pla, li va costar tant trobar algú que volgués invertir en la seva empresa quan se la va vendre, el 2015. Després d'haver vestit estrelles internacionals de la talla de Beyoncé, Miley Cyrus i JLo, resulta poc creïble que Cavalli estigui tan avall. "Ara és més important una bona publicitat que una col·lecció bonica [...] Sento molta animadversió sobre això. M'agradaria que la moda tornés al passat. Els periodistes consideren excel·lents persones que copien el que altres han fet abans", explicava fa sis anys quan presentava la seva biografia. Potser ja es podia intuir llavors el destí del seu imperi.