Romanticisme i tocs orientals a la passarel·la de Madrid

La Setmana de la Moda de Madrid tanca avui les seves portes per donar pas al 080 Barcelona Fashion. Les últimes jornades de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid han estat marcades pel talent femení i les notes de romanticisme.

Divendres les encarregades d’ensenyar les seves creacions per a la nova temporada van ser Teresa Helbig i Ana Locking. La catalana va presentar una col·lecció inspirada en la Guerra de l’Opi, que va enfrontar la Xina i el Regne Unit. Helbig se situa a la Xina del 1840 per crear unes peces que fusionen la cultura anglesa amb l’asiàtica. La influència britànica ( foto 1 ) es va veure reflectida en peces de sastreria inspirades en el camp anglès i un vestit de quadres escocesos rematats amb punys i coll de pell. L’univers oriental ( 2 ) es va traduir en quimonos que fan la funció d’abrics i jaquetes i peces de seda. Helbig està en plena expansió de la seva marca. Després que actrius de Hollywood com Zendaya o Saoirse Ronan hagin triat les seves creacions per passejar-se per les catifes vermelles, la dissenyadora catalana ja té punt de venda i un showroom a Los Angeles, des d’on cedeix els seus vestits a les celebrities.

Per la seva banda, Ana Locking va apostar per trencar motlles inspirant-se directament en l’estètica de la sèrie de la HBO Euphoria, una ficció que ja ha aconseguit impregnar les tendències de maquillatge d’aquesta temporada. Amb el nom de Too old to die young, la dissenyadora de Toledo va presentar una col·lecció amb abundants tocs metàl·lics en vermell, taronja i blau. Per a Locking, la moda consisteix en sofisticar la realitat. Per aquest motiu intenta anar més enllà del convencionalisme presentant una col·lecció en què els homes llueixen vestits jaqueta combinats amb sabates de taló i mitges de reixa ( 3 ). “No pretenc feminitzar l’home, però sí transgredir la seva imatge més tradicional en els codis del dia a dia”, va assegurar Locking, que va afegir que està acostumada al fet que els seus alumnes llueixin maquillatge i portin les ungles pintades.

Un altre dels moments més esperats de la Setmana de la Moda de Madrid és l’entrega del premi L’Oréal Paris, que cada any reconeix la millor col·lecció i la millor model de l’edició. Enguany el guardó a la millor proposta estètica ha anat a parar a mans de Juan Vidal, que ahir va presentar una col·lecció que enaltia les “armes femenines”. Romanticisme, sensibilitat i dolçor són els tres conceptes principals d’una proposta en què el rosa i els llaços són els protagonistes ( 4 ). “Es pot vestir de rosa i tenir caràcter”, va assegurar a l’agència Efe el dissenyador, que va confessar haver-se inspirat en les novel·les romàntiques de Barbara Cartland. L’autora britànica es caracteritzava, precisament, per anar sempre vestida de rosa. A banda de Juan Vidal, l’altra premiada de l’edició va ser la model Natalia Sabe.