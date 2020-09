Rosalía celebra el seu aniversari amb un pastís de croquetes

La cantant Rosalía ha celebrat aquest cap de setmana el seu aniversari, que va ser divendres. La catalana ha fet els 27 acompanyada de la seva colla d'amigues de Miami però acompanyada de moltíssima gent més a Instagram, on l'han felicitat fans anònims però també molt coneguts. A través de les seves històries d'Instagram, la intèrpret de Malamente ha compartit l'imponent pastís amb el qual les seves amigues l'han obsequiat. Es tracta d'una creació gastronòmica que posa el plaer per davant de tot i que està completament recoberta de croquetes. A sobre li han posat espelmes que, en anglès, deien "Bon aniversari". "Mireu el que m'han regalat les meves amigues de Miami, un pastís de croquetes!", deia l'artista durant el vídeo.

651x570 El pastís de croquetes / INSTAGRAM El pastís de croquetes / INSTAGRAM

En un post al seu perfil d'Instagram, on la segueixen 13 milions de persones, la catalana compartia una sèrie de fotos davant d'un altre pastís, aquest més dolç. A sobre hi posava escrit "Balança baby", en referència al seu signe del zodíac. "Un any més, quina benedicció", ha escrit Rosalía en aquesta publicació. En els comentaris ha rebut la felicitació d'altres companys de gremi, com Dua Lipa, Pablo Alborán, Lele Pons, Juanes, Becky G i fins i tot Beyoncé. Altres cares conegudes com Paco León, la petita de les Kardashian, Kylie Jenner o fins i tot Belén Esteban li han enviat felicitacions.