Rosalía es converteix en la portada de 'Vogue' del gener

La cantant Rosalía, protagonista de l'edició de la revista Vogue del gener del 2021 amb una sensual foto de portada en què llueix un vestit semitransparent, ha parlat amb la bíblia de la moda sobre el seu nou àlbum, que ha pogut preparar gràcies a l'aïllament forçat per la pandèmia. "Sí, necessitava aquestes hores a l'estudi, treballant només en la meva música", diu la catalana sobre el seu nou disc, que preveu que surti el 2021 i que encara segueix component. La responsable d' El mal querer, que ha passat la pandèmia en una casa que ha llogat a Miami, segons recull l'agència Efe, diu que ha estat 12 hores al dia tancada en una habitació que ha convertit en estudi, i que el temps lliure l'ha dedicat a mirar pel·lícules com Taxi driver, a banda de la sèrie Euphoria.

Per això, assegura, no té temps per a la vida personal: "Jo vaig a l'estudi i componc, produeixo, escric les lletres, escric melodies, toco instruments. Et juro que per fer tot això hi has de posar tots els sentits". Explica, a més, que l'origen de la seva característica barreja de diferents elements en la seva música ve dels seus anys d'estudi a l'Escola Superior de Música de Catalunya i la varietat que hi va poder observar. "Anaves caminant pel passadís i en una habitació hi havia algú tocant guitarra flamenca, a la següent hi havia algú estudiant arpa, a la següent hi havia algú estudiant una peça d'Isaac Albéniz o de Chopin amb el piano. Tot això es va convertir en influències", explica a Vogue.

Precisament, aquesta varietat i els diferents estils que fusiona han portat Rosalía a ser acusada d'apropiació cultural, i els més crítics amb ella assenyalen que ha rebut una atenció i una promoció de la qual no s'han pogut beneficiar els artistes dels gèneres que més utilitza, com el flamenc i el reggaeton, cosa a la qual respon a l'entrevista: "M'adono que és una conversa necessària que va molt més enllà", diu la cantant, que assenyala que "l'ideal i més just seria que les possibilitats i el focus mediàtic fossin equitatius per a tothom". "Primer de tot, intento fer la música des del màxim respecte possible a les cultures de les quals trec la inspiració", afegeix. Parla també dels inicis de la seva carrera musical, quan feia concerts en petits establiments a Espanya, on actuava com si s'hi jugués "la vida", i revela les seves ambicions per al futur llunyà: "Espero tenir 70 anys i tenir l'energia i les ganes per poder anar a l'estudi, agafar-me el meu cafè i posar-me a escriure les meves cançons".