Rose McGowan acusa Natalie Portman de practicar un feminisme fraudulent

El look que va lluir Natalie Portman a la catifa vermella dels Oscars d'aquest any va ser lloat pels crítics no només pel seu vessant estètic, sinó també pel seu compromís social. Portman va completar el vestit negre i daurat que portava amb una capa reivindicativa en què apareixien brodats els noms d'algunes de les directores de cinema que aquest any van ser ignorades pels acadèmics de Hollywood a l'hora de triar les nominacions en la categoria de millor direcció. El gest, però, no va ser ben rebut per l'actriu Rose McGowan, una de les activistes feministes més reivindicatives de Hollywood i una de les primeres dones de la indústria a denunciar els abusos de Harvey Weinstein. En un post a Facebook, l'actriu va qualificar el detall de Portman de "frau i ofensa".

"És el tipus de protesta que rep bones crítiques dels mitjans generalistes, que ho consideren un acte valent. Valent? Ni de lluny. Més aviat es tracta d'una actriu interpretant el paper d'algú que es preocupa", explica McGowan. El comentari de l'actriu d' Embrujadas no acaba aquí, i assegura que l'activisme de Portman és "ofensiu" per a les persones que sí que estan "intentant fer alguna cosa". "Natalie, en la teva llarga carrera només has treballat amb dues directores, i una d'elles eres tu. Tens una productora que ha contractat una única directora, tu", li recorda.

Per la seva banda, Portman ha volgut evitar la confrontació amb McGowan però ha emès un comunicat en què dona el seu parer sobre la polèmica. "Estic d'acord amb ella que és incorrecte anomenar-me valenta per vestir una peça de roba amb noms de dones brodats", diu Portman. "Valentia és un terme que associo més a les accions de les dones que han estat testificant contra Harvey Weinstein les últimes setmanes sota una pressió increïble".

"Diverses vegades he tingut l'experiència d'haver ajudat a contractar dones directores que després han hagut de renunciar a la feina per les condicions laborals a què havien de fer front. Amb això vull dir que ho he intentat i que ho seguiré intentant. Si bé encara no he tingut èxit, tinc esperances que estem entrant en un nou dia", diu Portman per tancar la polèmica.

No és la primera vegada que McGowan s'enfronta a companyes de professió. Va carregar contra Alyssa Milano, la seva companya a Embrujadas, i Meryl Streep, a la qual va qualificar de "mentidera" per haver-se sumat a la protesta del Me Too als Globus d'Or del 2017 després d'haver treballat amb Harvey Weinstein.