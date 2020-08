Rose McGowan acusa el cineasta Alexander Payne d'haver abusat d'ella quan tenia 15 anys

Un presumpte nou cas d’abusos sexuals acaba d’esclatar a Hollywood: l’actriu Rose McGowan acusa el cineasta Alexander Payne d’haver abusat sexualment d’ella quan tenia 15 anys: “Em vas asseure i em vas posar una pel·lícula porno softcore que vas dirigir per a Showtime amb un altre nom”, va publicar McGowan dilluns a Twitter. Com recull Efe, Alexander Payne de moment no ha respost a les acusacions. Els fets s’haurien produït quan ell tenia 27 anys, i McGowan assegura que no els ha fet públics fins ara perquè estava “dins la secta de Hollywood”. “Encara recordo el teu apartament a Silver Lake [un barri de Los Angeles] […]. Després em vas deixar en una cantonada. Tenia 15 anys”, diu també al tuit.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Rose McGowan és una de les veus amb més ressò del moviment Me Too i diu que espera “una disculpa” de Payne i que el seu objectiu no és “destruir” la seva carrera ni a ell. Alexander Payne és un dels cineastes més guardonats dels últims anys i va guanyar dos Oscars al millor guió adaptat per Entre copas i Los descendientes. Hores després, l’actriu va publicar un altre missatge amb més detalls de la seva acusació, en què explicava per què la fa pública ara: “Durant anys havia cregut que les relacions sexuals que havia tingut amb un home havien sigut una experiència sexual. Ara sé que em va enganyar per abusar de mi”, va explica l’actriu. “Vaig fer una prova per a ell amb 15 anys. Després de la meva experiència amb ell, vaig deixar l’actuació per complet fins que vaig ser descoberta amb 21 anys”, diu McGowan. "Si estàs intentant tenir sexe amb una menor, estàs cometent un crim, fins i tot si la menor no ho sap. A mi ell m’atreia, així que vaig pensar que era culpa meva, però això no és correcte. No era adulta”, conclou l’actriu.