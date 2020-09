Samuel L. Jackson insulta Donald Trump en català

260x366 Samuel L. Jackson en una imatge compartida recentment per ell / INSTAGRAM Samuel L. Jackson en una imatge compartida recentment per ell / INSTAGRAM

Samuel L. Jackson és una de les estrelles de Hollywood que s'han bolcat a animar la participació en les pròximes eleccions presidencials dels Estats Units i la seva última idea ha sigut ensenyar a dir paraulotes en basc i català, entre altres llengües, per promoure el vot de cara al novembre. #GoodToVote és una campanya de l'actor en la qual convida la gent a comprovar que estan correctament registrats per votar i que coneixen tots els passos necessaris per dipositar el seu vot.

Fa un parell de dies Jackson, que té 8,5 milions de seguidors a Twitter, va prometre que si 2.500 persones entraven a la web de #GoodToVote i feien el tràmit necessari per donar-s'hi d'alta ensenyaria a insultar l'expresident en quinze idiomes diferents. La resposta l'ha superat, com era d'esperar, i una vegada es va arribar a aquesta xifra, l'intèrpret va complir la promesa. Per fer-ho, ha penjat un vídeo a Twitter en què dona unes petites lliçons de paraulotes i insults en llengües com l'euskera –amb el qual diu "Zoaz popatik hartzera"– i el català –amb el qual diu "Que et fotin"–. També inclou altres idiomes com l'esperanto, el maorí, el suahili i l'islandès.

Jackson, que moltes vegades ha criticat durament el president nord-americà Donald Trump, és un expert en insultar, almenys en la seva feina com a actor. Una anàlisi, amb més interès lúdic que d'investigació seriosa, publicada a la web Buzz Bingo i recollida per Efe, va assegurar al maig d'aquest any que l'afroamericà és el tercer actor de Hollywood amb més paraulotes a la gran pantalla (301), només per darrere de Jonah Hill (376) i Leonardo DiCaprio (361).

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

Nomenat a l'Oscar al millor actor de repartiment per Pulp Fiction, Jackson ha aparegut recentment a les cintes de Disney sobre els superherois de Marvel – Venjadors: Endgame o Capitana Marvel–, ha rellançat la saga de Shaft amb una pel·lícula homònima l'any passat i aquest any presenta la controvertida El banquer a Apple TV.