Sara Carbonero mostra la seva primera foto amb els cabells curts

Independentment de la seva professió com a periodista i de la seva relació sentimental amb Iker Casillas, Sara Carbonero sempre ha rebut una enorme atenció mediàtica per la seva imatge personal, ja sigui per les peces de roba que es posa o per qualsevol altra decisió relativa a la seva estètica. Tant és així, que són moltes les ocasions en què les peces de roba que es posa i mostra a Instagram s'esgoten ràpidament. En relació amb la seva aparença física, Carbonero també ha estat durant molts anys imatge d'una popular firma de xampús, per a la qual ha protagonitzat anuncis on lluïa la seva espectacular melena.

Potser per la pressió que li suposava tot això, la periodista ha necessitat temps per mostrar la seva nova imatge, fruit de la quimioteràpia a la qual es va haver de sotmetre fins a finals de l'any passat. Durant el temps de tractament, Carbonero, de 36 anys, ha seguit tant activa a Instagram com sempre, però ho ha fet utilitzant fotografies d'arxiu, on se la podia veure amb la seva imatge anterior, o fotos on portava cabells postissos. Ahir dimarts, però, la periodista esportiva va penjar una foto d'ella mateixa asseguda en una escala on se la pot veure amb els cabells curts.

La imatge ha rebut l'aplaudiment dels seus seguidors a Instagram, on és una de les principals referències espanyoles, amb 2,7 milions de seguidors. Per la reacció, sembla que tothom ha entès la pressió que li suposava fer aquest pas, ja que sempre ha estat molt analitzada en tot el que fa, especialment si té a veure amb el seu aspecte físic.

La foto, que va camí dels 300.000 "M'agrada", ha rebut també molts comentaris de persones conegudes, tant de la televisió com d'altres sectors. La model Eva González, la televisiva Cristina Pedroche, la també presentadora de Mediaset Carme Chaparro o la cantant Amaia Montero són alguns dels milers d'usuaris de les xarxes que han comentat la imatge. "Tan bonica com sempre i brillant més que mai", ha escrit sota la foto la també model Ariadne Artiles.

Fa exactament un any Carbonero i el seu company, el futbolista Iker Casillas, van encetar una molt mala ratxa familiar. Ell va patir un infart de miocardi que el va portar a ser operat d'urgència. Només tres setmanes més tard, li van detectar a Carbonero un càncer d'ovari que la va obligar a passar pel quiròfan i contra el qual ha estat lluitant posteriorment amb quimioteràpia. "Afortunadament ho hem enxampat molt a temps, però encara em queden uns mesos de lluita mentre segueixo el tractament corresponent", va explicar llavors. La parella, que té dos fills, viu actualment i des de fa cinc anys a Porto, a Portugal, però es podrien traslladar a Madrid aviat, ja que ell s'ha presentat a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol.