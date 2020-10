Scarlett Johansson es casa amb l'humorista Colin Jost en una cerimònia íntima

Després de tres anys de relació, l'actriu Scarlett Johansson i l'humorista Colin Jost s'han casat. Ho han fet una cerimònia "íntima" que ha estat confirmada per l'organització benèfica Meals on Wheels, entitat en la qual la parella col·labora de manera habitual.

"Ens emociona anunciar que Scarlett Johansson i Colin Jost es van casar aquest cap de setmana en una cerimònia íntima amb la seva família més propera i els amics íntims, seguint les precaucions del covid-19 que dicta la CDC. El seu desig de casament és ajudar persones vulnerables donant suport a Meals on Wheels America. Sisplau, considereu fer una donació per celebrar l'enllaç", explica l'organització a Instagram.

La parella es va comprometre el juliol del 2019 i la seva intenció era casar-se aquest any, un pla que van haver d'ajornar a causa de la pandèmia, com va reconèixer Jost en una entrevista recent. "Aquest no és el moment d'ajuntar tots els parents grans i en risc. No sé quan arribarà el moment", va explicar llavors. Finalment, la parella ha decidit fer una cerimònia discreta i de petit format.

Aquest és el tercer matrimoni de Scarlett Johansson, que anteriorment va estar casada amb l'actor Ryan Reynolds, de qui es va separar l'any 2011, i amb el periodista Romain Dauriac, amb qui va tenir una filla que ara té sis anys. L'actriu va conèixer Colin Jost fa onze anys, quan ella va participar a Saturday night live, el programa on ell treballa, però no van començar a sortir fins al 2017.