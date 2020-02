Se suïcida la presentadora britànica Caroline Flack, exnòvia del príncep Enric

260x366 Caroline Flack, exnòvia del príncep Enric / INSTAGRAM Caroline Flack, exnòvia del príncep Enric / INSTAGRAM

La presentadora de televisió britànica Caroline Flack va ser trobada morta aquest dissabte passat a casa seva, ubicada a la zona d'Islington, al nord de Londres. Tenia 40 anys i l'advocat de la seva família ja ha confirmat que es va suïcidar. Segons recullen tota mena de publicacions britàniques, Flack estava passant per un intens procés depressiu derivat d'un enfrontament amb el seu ex, el tenista professional Lewis Burton, i no era el primer cop que es trobava en aquesta situació.

Recentment havia renunciat a continuar presentant el reality Love island causa de la polèmica baralla que va derivar en ruptura amb Burton, a qui ella hauria agredit amb un llum mentre dormia, un cas que està pendent de judici. Tot i que preventivament tenia prohibit acostar-se a Burton, seguien mantenint una relació.

De fet, Flack es va suïcidar poc després que es confirmés que s'hauria d'enfrontar amb el seu ex el 4 de març en un judici per l'agressió, malgrat que ell no va voler presentar càrrecs contra ella. No obstant això, la Crown Prosecution Service va decidir tirar endavant amb el cas després de Burton reconegués els fets. El relat majoritari és que aquella suposada agressió violenta hauria portat la productora a invitar Flack a abandonar el programa.

La presentadora havia estat notícia diverses vegades al Regne Unit per diversos motius. Entre d'altres, per les seves relacions sentimentals. La primera, que la va portar a la fama, va ser amb el príncep Enric, actualment instal·lat al Canadà. La segona va ser amb el cantant de One Direction Harry Styles. La relació, tot i que breu, va ser polèmica perquè ell en aquell moment tenia 17 anys i ella 31.

La seva mort és la tercera relacionada amb Love island, un equivalent a La isla de las tentaciones, que emet actualment Telecinco. Anteriorment s'han suicidat Mike Thalassitis i Sophie Gradon, concursants del format. La seva mort ha fet que algunes persones reclamin a internet que s'elimini de la graella aquest xou d'ITV2. D'altres també reclamen responsabilitats als productors.