Selena Gomez assegura que va patir "abús emocional" per part de Justin Bieber

L'actriu i cantant Selena Gomez ha confessat que durant el temps que va sortir amb Justin Bieber va patir "abusos emocionals". "Sento que vaig ser víctima de certs abusos", ha explicat la protagonista de Dia de pluja a Nova York durant una entrevista concedida a l'emissora National Public Radio (NPR) amb motiu de la seva nova cançó, Lose you to love me. Segons ha confirmat la cantant, el tema està inspirat en la relació intermitent de set anys que va tenir amb el canadenc.

"Crec que és un fet que necessitava interioritzar i entendre com a adulta. I necessitava entendre les decisions que vaig prendre. Per més que no em vulgui passar la vida parlant-ne, estic molt orgullosa de poder dir que em sento més forta que mai i que he trobat la manera de superar-ho", assegura Gomez, que va començar a sortir amb Justin Bieber l'any 2010, quan ella tenia 18 anys i ell 16. Fa un parell de mesos, el cantant canadenc va fer una publicació a Instagram en què reconeixia els seus errors del passat. "Vaig començar a consumir drogues dures quan tenia 19 anys i vaig denigrar les meves parelles. Em vaig tornar un ressentit i no tenia respecte per les dones. Em vaig distanciar de tots els que m'estimava i m'amagava darrere una cuirassa. M'ha costat anys recuperar-me de totes aquelles decisions, arreglar relacions trencades i canviar mals hàbits de les meves relacions", va confessar el canadenc.

La història de la parella va estar plena d'alts i baixos. Van tallar per primer cop el 2012, però es van reconciliar poques setmanes després. A partir d'aquell moment les ruptures i reconciliacions van ser constants fins al març del 2018, quan Bieber va començar una relació amb Hailey Baldwin, amb qui finalment es va casar el setembre del 2019. Durant una de les ruptures, l'any 2014, Gomez va entrar a rehabilitació per abús d'alcohol, fàrmacs i marihuana. "Crec que no vaig tenir un final respectuós, i ho accepto, però sabia que necessitava alguna manera de dir unes quantes coses que hauria volgut dir abans", ha confessat Gomez, que assegura que el seu nou tema no està escrit des de l'odi. "És una cançó que diu «Tenia una cosa bonica i mai negaré que ho va ser». Sentia que era una bona manera de dir que s'ha acabat, que ho entenc i ho respecto i que estic preparada per començar un nou capítol", explica la cantant i actriu. "Va ser molt difícil i estic contenta que hagi acabat", diu.

Gomez pateix lupus, i com a part de la seva lluita contra la malaltia autoimmunitària es va sotmetre a un trasplantament de ronyó l'any 2017. Un any després va patir una crisi emocional que la va portar a ingressar en un psiquiàtric, on va estar durant dos mesos. Des de llavors, ha començat a reprendre la seva vida i ha tornat a la música, de la qual portava allunyada des de feia quatre anys.