Selena Gomez ensenya la cicatriu de quan li van transplantar un ronyó el 2017

L'actriu i cantant Selena Gomez pateix lupus, i per intentar acabar amb aquesta malaltia, entre altres coses, va necessitar un trasplantament de ronyó el 2017. Aquella intervenció li va deixar seqüeles, com per exemple una cicatriu que fins ara l'artista no havia ensenyat mai. Però ara, passat un temps, ha convertit el fet de mostrar-la per primer cop en un missatge d'autoacceptació que previsiblement podrà ajudar molts dels seus 198 milions de seguidors a Instagram.

"Quan em van fer el trasplantament de ronyó, recordo que al principi va ser molt difícil mostrar la meva cicatriu. No volia que aparegués a les fotos, així que vaig fer servir peces de roba que la cobrien", explica Selena Gomez, de 28 anys, en el text que acompanya la foto. "Ara, més que mai, tinc confiança en qui soc i en el que vaig passar... i n'estic orgullosa". "Enhorabona pel que estàs fent per les dones llançant el missatge que tots els cossos són bonics", escrivia l'artista dirigint-se a la marca de roba de bany que signa el banyador que du posat a la imatge.

"Tinc lupus i això produeix moltes fluctuacions en el meu pes. He hagut d'aprendre a agafar-me amb filosofia els comentaris i a no donar més importància a això de la que té", va explicar a Cosmopolitan Gomez, que habitualment rep comentaris sobre si s'ha engreixat més o menys.

Selena Gomez i Francia Raisa el dia del transplantament

L'artista va rebre el ronyó d'una íntima amiga seva anomenada Francia Raisa l'any 2017, quan li van fer el trasplantament. No obstant, actualment sembla que haurien perdut l'íntima relació que tenien perquè, després de la intervenció, Raisa hauria observat que Gomez bevia alcohol, cosa que li va prometre que no faria. Segons diversos mitjans dels EUA, la relació entre elles segueix en hores baixes actualment. Tot i això, afirma que no es penedeix d'haver-li fet la donació: "Va ser una decisió que vaig prendre basant-me en la meva fe, nosaltres ja havíem parlat d'aquesta possibilitat abans. Al final, però, va acabar succeint per casualitat, però, d'altra banda, jo no crec en les casualitats, crec que en realitat és la manera com Déu vol mantenir l'anonimat".