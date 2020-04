Selena Gomez revela que pateix trastorn bipolar

En plena quarantena, l’actriu i cantant Selena Gomez, sorgida de l’univers Disney, ha volgut compartir amb els seus seguidors que recentment li van diagnosticar trastorn bipolar. Gomez, una de les protagonistes de l’última pel·lícula de Woody Allen, Dia de pluja a Nova York, ho ha explicat durant una trobada online amb la seva companya de professió Miley Cyrus, que durant aquests dies de confinament està fent directes a Instagram en què entrevista personatges famosos.

Gomez ha explicat que va descobrir que patia aquest trastorn després d’intentar buscar una resposta als seus sobtats canvis d’humor. “Fa poc vaig anar a un dels millors hospitals psiquiàtrics dels Estats Units, l’Hospital McLean, i després de reflexionar sobre totes les coses que m’han passat aquests darrers anys em vaig adonar que soc bipolar”, li va explicar Gomez a la seva amiga. L’actriu assegura que no està espantada pel diagnòstic i confessa que, de fet, tenir informació l’està ajudant. Gomez ha volgut recordar que amb tractament adequat les persones que pateixen aquest trastorn poden portar una vida normal.

No és la primera vegada que Selena Gomez parla obertament de la seva salut, tant física com mental. Gomez, de 27 anys, pateix lupus i es va haver de sotmetre a un trasplantament de ronyó fa tres anys. En nombroses entrevistes ha explicat els problemes d’ansietat i depressió que ha experimentat al llarg de la seva vida, molts dels quals provocats per la fama.

La relació intermitent que durant anys va mantenir Gomez amb Justin Bieber també va tenir un impacte en la salut emocional de la cantant. L’any 2014, després d’una de les ruptures, la intèrpret de Wolves va haver de fer rehabilitació per abús d’alcohol, fàrmacs i marihuana. A principis del 2020, per exemple, Gomez, que ha estat ingressada en diverses ocasions per rebre tractament per diverses crisis, va assegurar que sentia que havia patit “abús emocional” del cantant canadenc.

Gomez no és l’única exnena Disney amb qui ha contactat Miley Cyrus durant els dies de confinament. L’ex Hannah Montana ha volgut aprofitar els dies de quarantena per tornar a connectar amb algunes de les amigues de la seva etapa a Disney Channel, com Demi Lovato o Emily Osment.